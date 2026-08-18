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Claudia Pavel, dezvăluiri despre cum l-a cunoscut pe tatăl copilului ei și cum i s-au schimbat toate planurile: „Nu știu dacă am mai zis vreodată, dar…”

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.  Actualizat 18.08.2026, 16:58
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Claudia Pavel a vorbit despre felul în care și-a transformat viața radical când l-a cunoscut pe tatăl copilului ei. Cântăreața a povestit despre cum s-au cunoscut cei doi și cum această întâlnire i-a schimbat complet planurile de viitor.

Claudia Pavel, despre întâlnirea cu tatăl fiului ei

Claudia Pavel a avut în trecut o relație cu Jeremy Lewis, fost jucător de baschet cunoscut în Statele Unite. Cei doi au fost logodiți timp de doi ani și au împreună un băiețel, pe nume Noah Mihail.

Cei doi s-au despărțit și nu și-au vorbit vreme de 10 ani. Artista a obținut în instanță custodia copilului. Acum, lucrurile s-au schimbat în relație lor. Au decis să lase deoparte trecutul și să aibă o relație decentă, de dragul fiului lor.

Arista a povestit cum l-a întâlnit pe bărbat în Las Vegas, când ajunsese într-o vacanță care avea să îi schimbe complet viața.

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„Am mai povestit, l-am întâlnit la Las Vegas, la Tao Beach. We fell in love in a hopeless place. Nu știu dacă am mai zis vreodată, da, și m-am îndrăgostit din prima clipă”, a povestit Claudia Pavel în podcastul Gând la gând cu Teo.

Claudia Pavel și fiul ei (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Artista spune că tatăl copilului ei stătea singur pe un pat și era prima persoană pe care o întâlnea în Las Vegas.

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„Am intrat, era o junglă acolo, efectiv n-aveai unde să te miști. Ajunsesem prima oară în vacanță la Las Vegas și ajunsesem la Tao Beach și el era singur pe un pat. La Tao aici sunt paturi pe care, mă rog, te așezi și era singur pe un pat și era primul pe stânga cum intrai în Tao. A fost prima persoană pe care am întâlnit-o în Las Vegas”, a mai spus cântăreața.

Claudia Pavel: „Mi-am imaginat cum eu cu omul ăsta o să fac cel mai frumos și mai extraordinar copil din lume”

Vedeta a recunoscut întâlnirea a luat-o prin surprindere chiar și ea și a fost momentul când și-a dat seama că vrea să facă un copil.

„Mi-am imaginat cum eu cu omul ăsta o să fac cel mai frumos și mai extraordinar copil din lume. Așa a fost. Zis: Băi, a fost pe ăla momentul. Eu i-am spus lui soră-mea, tu îți dai seama ce copil aș face eu cu ăsta? Dar eu în viața mea n-am zis așa ceva. Eu am crezut mereu că eu voi adopta copil și că eu voi fi această carieristă. Asta am crezut eu despre mine până la momentul ăla. Și soră-mea s-a uitat la mine și a zis: «Cine ești și ce ai făcut cu sora mea?» Eu aveam 23 de ani”, a povestit Claudia Pavel.

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Mai mult, artista spune că s-a îndrăgostit foarte tare și că a știut din primul moment că va avea un copil cu Jeremy.

„Eu m-am îndrăgostit foarte tare. Era soarele meu. Adică dacă am văzut copilul din prima, din primul moment în care cred că așa a fost să fie. Ne-am întâlnit în viața asta fix ca să-l facem pe Noa, pentru că eu n-aș fi făcut copil decât dacă aș fi fost extraordinar de îndrăgostită de cineva. Altfel n-aș fi făcut copil în viața asta”, a mai spus Claudia Pavel.

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Ea spune că a fost prima oară când s-a îndrăgostit cu adevărat, motiv pentru care a fost naivă și a crezut tot ce i-a spus el.

„A fost prima oară în viața mea când m-am îndrăgostit cu adevărat și normal că tu vrei să crezi ce-ți spune omul ăla de care ești îndrăgostită, știi? Minte-mă frumos. Dar, mă rog, sunt convinsă că ne-am iubit și acum, uitându-mă în spate, și ne iubim în continuare, dar ca părinții lui”, a mai spus cântăreața.

Câțiva ani mai târziu, Claudia Pavel a decis să se mute în SUA. În plus, în urmă cu câțiva ani, Noah a vrut să petreacă sărăbotrile alături de tatăl lui, așa că au petrecut Crăciunul la Las Vegas, moment în care s-a revăzut cu fostul ei partener.

Acum, cântăreața s-a stabilit în Miami alături de fiul ei și duce acum o viață împlinită.

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