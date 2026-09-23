Cum a apărut Nicolas Cage, la 62 de ani. Actorul e de nerecunoscut

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Nicolas Cage s-a afișat cu un look total diferit la evenimentul de deschidere al Muzeului de Artă Narativă Lucas din Los Angeles, unde a participat alături de soția sa, Riko Shibata. Actorul în vârstă de 62 de ani a apărut cu părul argintiu-cenușiu, ciufulit, și o barbă stufoasă. El a purtat o pereche de ochelari de soare negri, supradimensionați, în timp ce poza alături de soția sa, în vârstă de 31 de ani.

Nicolas Cage, de nerecunoscut la 62 de ani

Actorul a ales un sacou de seară bleumarin închis, cu un model discret format din cercuri și revere tip șal, într-o nuanță contrastantă. Ținuta a fost completată de o cămașă albă purtată descheiată la gât, pantaloni negri și mocasini negri, lucioși.

Pe de altă parte, soția lui, Riko Shibata a completat ținuta elegantă și închisă la culoare a soțului ei cu o ținută ivoire. Ea a purtat o bluză cu guler înalt, pantaloni largi și un palton lung cu mâneci transparente și manșete legate.

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Părul negru și drept al lui Riko îi cădea peste umeri, iar bretonul des îi încadra fața. Și-a completat ținuta cu o geantă neagră mică, cu o curea tip lanț aurie, iar manichiura în culori vii a adăugat o notă jucăușă aspectului în rest neutru.

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Cei doi s-au ținut de mână în fața unui decor cu frunze, împodobit cu forme argintii. Într-una dintre fotografii, Riko râde cu capul dat pe spate, în timp ce Nicolas zâmbește larg lângă ea.

Apariția lui Nicolas Cage la Muzeul Lucas

Nicolas și Riko s-au alăturat invitaților veniți la evenimentul de inaugurare a muzeului din Los Angeles, fondat de George Lucas și soția sa, Mellody Hobson.

Situat în Exposition Park, muzeul reunește picturi, ilustrații, benzi desenate și materiale cinematografice pentru a explora modul în care poveștile sunt transmise prin intermediul artei vizuale. Printre invitații celebri la eveniment s-au numărat Steven Spielberg, Oprah Winfrey și Harrison Ford.

Pentru Nicolas și Riko, seara a oferit o nouă apariție publică a cuplului, la mai bine de cinci ani de la nunta lor din Las Vegas.

Cum s-au cunoscut Nicolas Cage și Riko Shibata

Nicolas a povestit anterior că el și Riko s-au cunoscut în Japonia, unde pasiunea lor comună pentru animale i-a apropiat.

Într-un interviu acordat publicației Entertainment Tonight la premiera filmului „Pig”, în 2021, actorul și-a amintit prima impresie pe care i-a făcut-o viitoarea sa soție. „Ne-am cunoscut în Japonia și mi s-a părut superbă când am întâlnit-o. Aveam multe lucruri în comun”, a spus el.

În timpul conversației, Nicolas a aflat că Riko avea două veverițe zburătoare, animale de companie mai puțin obișnuite. Alegerea ei i-a dat impresia că cei doi s-ar putea potrivi foarte bine.

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Relația lor a continuat ulterior în timp ce se aflau în țări diferite, iar Nicolas a dezvăluit că a cerut-o în căsătorie în perioada în care erau despărțiți de distanță.

Foto: Hepta

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