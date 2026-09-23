Cum a apărut Nicolas Cage, la 62 de ani. Actorul e de nerecunoscut

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Nicolas Cage s-a afișat cu un look total diferit la evenimentul de deschidere al Muzeului de Artă Narativă Lucas din Los Angeles, unde a participat alături de soția sa, Riko Shibata. Actorul în vârstă de 62 de ani a apărut cu părul argintiu-cenușiu, ciufulit, și o barbă stufoasă. El a purtat o pereche de ochelari de soare negri, supradimensionați, în timp ce poza alături de soția sa, în vârstă de 31 de ani.
Actorul a ales un sacou de seară bleumarin închis, cu un model discret format din cercuri și revere tip șal, într-o nuanță contrastantă. Ținuta a fost completată de o cămașă albă purtată descheiată la gât, pantaloni negri și mocasini negri, lucioși.
Pe de altă parte, soția lui, Riko Shibata a completat ținuta elegantă și închisă la culoare a soțului ei cu o ținută ivoire. Ea a purtat o bluză cu guler înalt, pantaloni largi și un palton lung cu mâneci transparente și manșete legate.
Părul negru și drept al lui Riko îi cădea peste umeri, iar bretonul des îi încadra fața. Și-a completat ținuta cu o geantă neagră mică, cu o curea tip lanț aurie, iar manichiura în culori vii a adăugat o notă jucăușă aspectului în rest neutru.
Cei doi s-au ținut de mână în fața unui decor cu frunze, împodobit cu forme argintii. Într-una dintre fotografii, Riko râde cu capul dat pe spate, în timp ce Nicolas zâmbește larg lângă ea.
Apariția lui Nicolas Cage la Muzeul Lucas
Nicolas și Riko s-au alăturat invitaților veniți la evenimentul de inaugurare a muzeului din Los Angeles, fondat de George Lucas și soția sa, Mellody Hobson.
Situat în Exposition Park, muzeul reunește picturi, ilustrații, benzi desenate și materiale cinematografice pentru a explora modul în care poveștile sunt transmise prin intermediul artei vizuale. Printre invitații celebri la eveniment s-au numărat Steven Spielberg, Oprah Winfrey și Harrison Ford.
Pentru Nicolas și Riko, seara a oferit o nouă apariție publică a cuplului, la mai bine de cinci ani de la nunta lor din Las Vegas.
Cum s-au cunoscut Nicolas Cage și Riko Shibata
Nicolas a povestit anterior că el și Riko s-au cunoscut în Japonia, unde pasiunea lor comună pentru animale i-a apropiat.
Într-un interviu acordat publicației Entertainment Tonight la premiera filmului „Pig”, în 2021, actorul și-a amintit prima impresie pe care i-a făcut-o viitoarea sa soție. „Ne-am cunoscut în Japonia și mi s-a părut superbă când am întâlnit-o. Aveam multe lucruri în comun”, a spus el.
În timpul conversației, Nicolas a aflat că Riko avea două veverițe zburătoare, animale de companie mai puțin obișnuite. Alegerea ei i-a dat impresia că cei doi s-ar putea potrivi foarte bine.