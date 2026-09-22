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Jorge Palma, unul dintre cei mai influenți și respectați cântăreți și compozitori din muzica portugheză contemporană, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani, în urma unui stop cardiorespirator. Anunțul a fost făcut de familia artistului, marcând încheierea unei cariere extraordinare de peste jumătate de secol dedicate scenei, compoziției și poeziei cântate.

Dispariția sa lasă în urmă o moștenire culturală impresionantă, ce a marcat generații întregi de ascultători și creatori.

Un rămas-bun dureros din partea familiei

Apropiații artistului au transmis un mesaj profund emoționant prin intermediul rețelelor de socializare, confirmând trecerea în neființă a celui care a fost un pilon al muzicii contemporane din Portugalia.

„Cu profundă durere și consternare, familia și agenția lui Jorge Palma anunță trecerea sa în neființă, survenită luni seară, la vârsta de 76 de ani, în urma unui stop cardiorespirator”, a transmis familia muzicianului.

În aceste momente dificile, soția sa, fiii și partenerii săi de drum au lansat o rugăminte către toți cei care l-au admirat și au apreciat munca sa de-a lungul deceniilor.

„În acest moment de durere nemărginită, ne dorim ca Jorge Palma să fie amintit prin ceea ce l-a definit cel mai bine: cântecele și cuvintele sale”, au adăugat apropiații, mulțumind publicului pentru toate dovezile de afecțiune primite.

Totodată, familia a subliniat impactul uriaș al operei sale asupra patrimoniului cultural.

„Jorge Palma lasă în urmă o operă remarcabilă ce face parte din istoria muzicii portugheze, dar și numeroși prieteni în întreaga lume, oameni pe care i-a cucerit prin generozitatea și strălucirea sa”, au mai precizat aceștia.

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Parcursul unui spirit liber: De la pian clasic la reprezentant al rock-ului

Născut la Lisabona în 1950, muzicianul a început studiile de pian la doar șase ani, intrând ulterior la Conservatorul din capitală. La vârsta de 14 ani, el a ales să se îndepărteze de rigoarea muzicii clasice pentru a îmbrățișa stilul pop-rock. După debutul solo din 1972 și o perioadă petrecută în Danemarca, s-a întors în țară după Revoluția din 1974, devenind un creator prolific.

Fiecare album din discografia sa a reprezentat o oglindă fidelă a etapelor de viață prin care a trecut, artistul vorbind adesea despre legătura directă dintre trăirile personale și muzica sa.

„Oamenii cu care am interacționat, locurile în care am trăit, viața mea de zi cu zi, dar și ceea ce ascultam și citeam au ajuns să lase amprente diferite pe fiecare album”, mărturisea muzicianul într-un interviu acordat în 2022.

Recunoașterea unei cariere de excepție

Pe parcursul celor peste 50 de ani de activitate, creatorul a lansat 14 albume cu piese originale și a fost distins cu numeroase distincții de prestigiu, inclusiv Medalia de Merit Cultural și Ordinul Infantei D. Henrique în grad de Comandor, oferită de Președintele Republicii Portugheze.

Recunoașterea muncii sale a continuat până în ultimele luni de viață, când i-a fost decernat Premiul pentru Întreaga Carieră la Gala Premiilor Muzicii Portugheze, confirmând definitiv locul său de cinste în istoria artistică a țării.

Foto – Facebook

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