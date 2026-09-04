Tragedie în locuința unui artist: Muzicianul Jonathan Meléndez, soția însărcinată, fetița de 3 ani și dădaca, uciși în propria casă. Cine ar fi principalul suspect

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O crimă atroce a zguduit scena muzicală din Mexic și a șocat opinia publică internațională. Jonathan Meléndez, clăparul în vârstă de 38 de ani al cunoscutei formații de rock indie Camilo Séptimo, a fost găsit mort marți noaptea într-un apartament dintr-un cartier rezidențial de lângă Mexico City.

Alături de artist, autoritățile au descoperit trupurile neînsuflețite ale soției sale, însărcinată în patru luni, ale fiicei lor de doar 3 ani, dar și ale dădacei și câinelui familiei. Singurul supraviețuitor al măcelului este un băiețel de 6 ani, găsit nevătămat la fața locului.

Scene de o cruzime extremă în locuința muzicianului

Informațiile oferite de Parchetul General al Statului Mexico conturează tabloul unui atac orchestrat cu o violență rară. Anchetatorii evaluează că faptele s-au petrecut marți, în intervalul orar 17:30 – 19:40. Trei dintre victime, printre care și fetița de 3 ani, au fost executate prin împușcare în cap, în timp ce a patra persoană a fost împușcată în spate, notează CNN.

Cruzimea atacatorilor a ieșit la iveală în momentul cercetării la fața locului. Potrivit declarațiilor oficiale ale procuraturii, „două dintre victime au fost găsite cu mâinile legate”, iar animalul de companie al familiei a fost de asemenea ucis, având picioarele legate.

Printre cei care și-au pierdut viața se numără și Aleida Romero Victorio, o tânără de 21 de ani care lucra ca dădacă pentru familia artistului. Într-o intervenție extrem de emoționantă pentru presă, mătușa tinerii, Lorena Victorio Cabrera, a deplâns trecerea în neființă a nepoatei sale, declarând că „era o fată foarte muncitoare și responsabilă, care nu merita să pățească așa ceva”.

Un apropiat al artistului este principalul suspect al crimei

Reacția autorităților a fost rapidă, ducând la prinderea primilor suspecți miercuri, în urma unei operațiuni comune de amploare la care au participat Parchetul Statului Mexico, Secretariatul Federal al Securității și Secretariatul Securității Cetățenești din Mexico City.

Primele date din anchetă arată că atacul a fost facilitat de o relație de încredere. Omar García Harfuch, secretarul pentru securitate și protecție cetățenească din Mexic, a subliniat că unul dintre suspecți ar fi „exploatat” legătura apropiată cu una dintre victime pentru a reuși să intre în locuință fără a ridica suspiciuni.

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Principalul suspect identificat ca probabil autor al crimei este Diego Sebastián „N”, un apropiat al lui Meléndez. În același dosar este cercetat și un al doilea bărbat, Gerardo „N”, pentru presupusa sa implicare în masacru. Procuratura a precizat că va comunica detalii suplimentare referitoare la circumstanțele exacte și încadrarea juridică la momentul procesual oportun.

Omagiul colegilor de trupă și doliu pe scena muzicală

Vestea dispariției premature a lui Jonathan Meléndez a lăsat un gol uriaș în comunitatea artistică. Membrii trupei Camilo Séptimo au transmis un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare, arătând că colegul lor va fi păstrat în memorie „cu o dragoste și o recunoștință imense”.

Reprezentanții formației au adăugat pe Instagram că „astăzi îi onorăm și îi celebrăm viața, muzica, lumina și tot ceea ce a împărtășit cu cei care am fost destul de norocoși să îl cunoaștem și să mergem alături de el”. Comunitatea de fani și colegii de breaslă continuă să își exprime compasiunea, în timp ce ancheta penală este în plină desfășurare pentru stabilirea tuturor vinovaților.

Foto – Getty

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