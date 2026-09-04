Roxana Blagu, mesaj dureros pentru fiica ei, la împlinirea a 18 ani: „Ai crescut crezând că eu sunt cea mai rea de pe Pământ”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Roxana Blagu i-a transmis fiicei sale, Oana, un mesaj dureros, cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani. Vedeta nu a reușit să se apropie de fiica ei, deși încearcă de 13 ani să construiască o relație cu ea. Acum, la majoratul copilei, Roxana i-a scris despre cât de tare o iubește.

Roxana Blagu, postare emoționant pentru fiica ei

Roxana Blagu trece prin clipe dificile din punct de vedere emoțional. Fiica ei, Oana, a împlinit 18 ani, însă de 13 ani, relație dintre ele s-a rupt definitiv și vedeta încearcă de atunci să o repare, însă nimic nu pare să funcționeze.

De data aceasta, vedeta i-a transmis un mesaj plin de durere fiicei sale. Oana a rămas în grija tatălui ei, după ce Roxana a divorțat de acesta și nu a mai reușit să fie prezentă în viața Oanei și să păstreze o legătură cu ea.

Citește și: Drama prin care a trecut Roxana Blagu. Finul ei a murit chiar în ziua în care artista își sărbătorea ziua de naștere: „Nu am spus nimănui, ca să nu stric petrecerea”

Vedeta și-a refăcut viața alături de noul ei soț și a născut un copil, de data aceasta un băiețel, pe nume Sasha. Cu toate acestea, Roxana nu și-a uitat primul copil.

La majoratul Oanei, Roxana a vorbit despre cât de mult o iubește și cum nu a încetat niciodată să se gândească la ea.

„La mulți ani, Oana mea! Astăzi ai 18 ani. 18 ani de când ai venit pe lume și ai schimbat pentru totdeauna viața mea!

Poate pentru tine eu sunt astăzi doar un nume. Poate sunt o poveste urâtă.

Poate cineva despre care ai învățat să crezi că nu merită iubirea ta. Și poate că mesajul meu nu va schimba nimic acum.

Dar sunt lucruri pe care o mamă le poartă în suflet atât de mult timp, încât într-o zi trebuie să le spună.

Mi-ai lipsit. Mi-ai lipsit în zile obișnuite și în zile importante. Mi-ai lipsit de sărbători, de ziua ta, în momentele în care mă întrebam cum arăți, ce îți place, ce te face să râzi, ce te sperie, ce vise ai, cum îți este vocea atunci când ești fericită.

Citește și: Roxana Blagu de la Trident a născut un băiețel

Mi-au lipsit toate lucrurile mici pe care poate alți oameni le consideră normale.

Să te întreb dacă ai mâncat. Să îți spun să ai grijă de tine.

Să te cert pentru o prostioară și apoi să te strâng în brațe. Să știu ce melodie asculți obsesiv. Să fiu acolo când ți se frânge prima dată inima.

Să te văd crescând. Să fiu lângă tine să-ți șterg lacrimile și să-ți spun: Mama e aici!

Nu am avut toate aceste lucruri. Dar am avut iubirea pentru tine. Și asta nu a putut să mi-o ia nimeni!

Nu vreau să îți spun astăzi cine a greșit. Nu vreau să îți spun ce să crezi.

Nu vreau să îți cer să alegi între oamenii pe care îi iubești. Ai 18 ani acum și meriți să îți construiești singură adevărul.

Tot ce îmi doresc este ca, poate într-o zi, să îți pui o singură întrebare: „Dacă mama mea nu este exact omul pe care mi l-am imaginat toată viața?’

Atât.

Știu că ai crescut crezând că eu sunt cea mai rea de pe Pământ și în toți anii aceștia m-am întrebat, cât de rea poate fi o mamă să meargă această pedeapsă aspră de a sta departe de bucățică ruptă din ea???

Dacă există un singur lucru pe care mi-aș dori să îl păstrezi din mesajul acesta, este acesta: Eu nu am încetat niciodată să te vreau în viața mea.

Niciodată. Am încercat să ajung la tine. Am sperat. Am așteptat. Am plâns. Am sperat într-o minune la fiecare Crăciun, Paște sau zi a ta de naștere!

M-am întrebat de mii de ori cu ce ți-am greșit sau dacă într-o zi vei vrea să mă cunoști.

Nu îți cer mai mult. Poate nu îmi vei răspunde astăzi. Poate nu îmi vei răspunde ani de zile. Poate te vei supăra și de mesajul acesta”, a scris Roxana Blagu.

„Ușa mea nu s-a închis niciodată pentru tine”

Vedeta i-a spus fiicei sale că ușa ei nu s-a închis niciodată și i-a mărturisit că nu a existat nicio zi în toți cei 13 ani să nu se gândească la fiica ei.

„Nu a existat nicio zi în acești 13 ani în care să încetez să fiu mama ta în inima mea. Am adormit în fiecare noapte cu gândul că într-o zi voi avea șansa să mă cunoști tu, cu ochii și cu inima ta, nu prin povestea altcuiva.

Dacă într-o zi vei avea o singură întrebare pentru mine, îți voi răspunde sincer. Dacă într-o zi vei vrea să mă vezi pentru zece minute, voi fi acolo. Dacă într-o zi vei vrea doar să stau lângă tine fără să spun nimic, voi face și asta.

Ușa mea nu s-a închis niciodată pentru tine. Poate cel mai greu lucru pentru mine a fost să te iubesc de la distanță fără să pot pune această iubire nicăieri. Așa că am păstrat-o. Pentru tine”, a scris Roxana Blagu.

Urmărește-ne pe Google News