Drama prin care a trecut Roxana Blagu. Finul ei a murit chiar în ziua în care artista își sărbătorea ziua de naștere: „Nu am spus nimănui, ca să nu stric petrecerea”

Roxana Blagu a povestit drama prin care a trecut recent și a recunoscut că a avut parte de unul dintre cei mai grei ani din viața sa. Artista a aflat în dimineața zilei în care avea loc petrecerea ei aniversară că finul ei a murit. Cum s-a întâmplat totul și cum a trecut artista prin acest moment.

Roxana Blagu, veste cumplită în ziua petrecerii sale aniversare

Artista a avut un an extrem de dificil, mai ales din cauza relației complicate cu fiica ei. Pe lângă această durere, artista a trecut printr-o dramă când a aflat că o persoană apropiată sufletului său a murit.

Roxana Blagu a aflat că finul ei a murit chiar în ziua în care a avut loc petrecerea cu ocazia aniversării sale de 40 de ani.

Ea și-a organizat o petrecere mare de ziua ei la care și-a invitat toți prietenii și apropiații. Totuși, în dimineața zilei în care avea loc petrecerea, ea a aflat că finul ei s-a stins din viață.

Pentru că nu a putut să anuleze petrecerea, artista a fost nevoită să își ascundă durerea în fața invitaților.

”Am pierdut pe cineva drag din familie, într-un moment în care nu ne așteptam. A fost greu de dus, greu de acceptat. S-a întâmplat în ziua petrecerii mele.

Nu am putut să anulez nimic, împlineam 40 de ani și pregătisem o petrecere mare cum mi-am dorit toată viața mea, cu toți prietenii mei aproape. În dimineața respectivă am fost anunțată că finul meu a murit și a trebuit să nu spun nimănui ce s-a întâmplat, să nu stric petrecerea”, a declarat Roxana Blagu pentru Știrile Antena Stars.

Relația cu fiica ei, din ce în ce mai dificilă

Roxana Blagu nu se înțelege deloc bine cu fiica ei. Cu toate că își dorește să se apropie de adolescentă, ea spune că nu există nicio dorință din partea fetei de a se apropia de mama ei.

”Subiectul acesta este greu și unul, până în momentul de față, cu final fericit. Dar, am învățat că trebuie să îmi trăiesc viața așa cum este ea și trebuie să las și viața oamenilor din jurul meu să o trăiască cu toate greutățile care au venit. Până la urmă, am venit așa și în familia pe care o am acum cu niște greutăți în spate”, a declarat Roxana Blagu.

