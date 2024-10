Roxana Blagu, declarații în lacrimi despre Oana, fiica de 16 ani care nu vrea să o vadă: „Sunt o străină”. Fiul fostei soliste, Sasha, nu știe că mai are o soră

Roxana Blagu își dorește ca alte femei să învețe din cea mai dureroasă experiență din viața ei, înstrăinarea de fetița ei, Oana. Fosta solistă a trupei Trident nu are o relație mamă-fiică de mai bine de un deceniu. Roxana și tatăl Oanei, Marcel Sârbu, au custodie comună, însă adolescenta are domiciliul la tată și nu vrea să-și vadă mama. Într-un podcast recent, Roxana a vorbit despre suferința prin care trece de 11 ani.

Roxana Blagu a fost dată afară din casă de tatăl fiicei sale, Oana

Invitată în podcastul „Te ascult”, găzduit de Ilinca Vandici, Roxana Blagu a vorbit despre copilăria ei, perioada Trident, despre primul copil și mariaj, precum și despre fiul cel mic, Sasha, pe care îl are alături de actualul soț, Andrei Badiu.

Cu lacrimi în ochi, Roxana Blagu a povestit că fiul ei de patru ani nu știe că are o soră mai mare fiindcă nu poate să-i vorbească despre ea fără să izbucnească în plâns. Fosta solistă a trupei Trident a povestit cum a fost dată afară din casă de fostul soț, pentru ca ulterior să fie acuzată că și-a părăsit fetița.

„Am fost dată afară din casă. Eu nu voiam să plec pentru că nu voiam să-mi las copilul. Știam că n-o s-o mai văd. Da (o amenința că o să i-o ia pe Oana – n.red.). În același timp mă forța să plec ca să mă acuze că am părăsit domiciliul. A fost o perioadă destul de grea și a urmat o perioadă și mai grea cu procese. Sunt pentru fiica mea o străină, poate sunt răul suprem din viața ei, așa cred acum. Noi nu vorbim. Nu știu ce simte”, a povestit Roxana Blagu, în podcastul „Te ascult”.

Citește și: Roxana Blagu, urare îndurerată pentru fiica ei, Oana, care a împlinit 16 ani: „Simt panică și anxietate la cote maxime”

„Am fost acuzată că am băut detergent.”

Roxana Blagu crede că i-a făcut rău Oanei mergând să o vadă oriunde știa că se afla. Ulterior, tatăl fetiței suna la poliție, creând agitație în jurul celei mici. Roxana făcea acest lucru de teama că fiica ei ar putea crede că a părăsit-o.

„Tatăl ei (suna la poliție – n,red.). Poliția când suni trebuie să vină. Nu plecam cu poliția de acolo, vedeau în ce situație eram. Mă știa toată lumea de la poliție”, a mai dezvăluit.

„Era iarnă, chemase ambulanța. Eram în hainele de casă. M-am închis în baie să plâng și se spălaseră rufe în baie și am fost acuzată că am băut detergent. A sunat la salvare că am băut detergent. Eram doar suferindă. Mă ascundeam de fetița mea să nu mă vadă că plâng”, a mai povestit Roxana.

Cei de pe ambulanță i-au spus că nu o pot consulta în apartament, pentru a nu o speria pe cea mică, și au luat-o la spital.

„Eram foarte slăbită, se vedea. Cei veniți m-au covins să mă consulte. Eram doar deshidratată. Apoi fratele meu a venit și m-a luat la el. Și luptam să-mi văd copilul”, își mai amintește fosta solistă de la Trident.

Citește și: „Nu am altă cale să îi spun că o iubesc. Ultima dată am văzut-o într-un parc, după 8 ani.” Roxana Blagu de la Trident, despre durerea că nu își poate vedea fiica din prima căsătorie

Ultima oară, Roxana Blagu și-a văzut fiica în persoană în urmă cu un an

Ulterior, tatăl Oanei i-a propus Roxanei să semneze un acord să-și vadă fiica doar în anumite zile ale săptămânii. Știind că nu avea valoare pentru că nu era semnată în instanță, fosta solistă de la Trident a acceptat pentru că părea singura cale în care el ar fi acceptat să o lase să interacționeze cu fiica lor. Într-adevăr, decizia semnată nu a avut valoare în instanță, însă Marcel s-a folosit oricum de ea în proces.

Roxana Blagu își vede fiica mai mult în poze decât în realitate. Ultima oară a văzut-o în realitate în urmă cu un an. „E mare și frumoasă”, a spus cu lacrimi în ochi.

Chiar dacă știe că Oanei nu-i place că vorbește public despre ea, Roxana face acest lucru pentru ca, la un moment dat când își va dori, să poată să vadă în toate aceste interviuri că ea nu și-a dorit niciodată să plece de lângă ea.

Citește și: Motivul real pentru care Liviu Vârciu nu i-a oferit fiicei mari, Carmina, un rol în noul lui film, „Zăpadă, ceai și dragoste 2”: „Îmi pare rău!”

Ce e în sufletul unei mame pe care copilul nu vrea să o vadă

Anul acesta, Roxana a renunțat și să-i trimită fiicei cadouri de ziua ei, după ce, în toți anii precedenți, i s-a spus că Oana i-a refuzat darurile.

„Gândul ăsta mă liniștește.”

„Eu nu o cunosc și nici ea nu mă cunoaște pe mine. Încerc să înțeleg pe toată lumea. Știi ce e? (în sufletul unei mame când copilul nu vrea să o vadă – n.red.) Ce m-a ținut cu picioarele pe pământ a fost că ea este sănătoasă. Restul se pot rezolva. Și așa cum e acolo, cred că este fericită. Fericirea n-o privim la fel, nici ea, nici eu, dar ea acolo unde e, în familia în care e, în familia ei, cred că este fericită.

Gândul ăsta mă liniștește. Îmi dă putere să fiu tare că poate într-o zi o să aibă nevoie de mine. Eu trebuie să fiu întreagă la cap, să fiu bine, lucidă, matură. Sper să nu aibă nevoie de mine, dar îmi doresc să mă cunoască”, a mai spus Roxana, pentru sursa citată.

Citește și: Medicul pediatru Ilinca Tranulis spune clar: „Nu există un sirop magic care să ferească toți copiii de îmbolnăviri”. Ce putem face pentru a le întări imunitatea celor mici / Exclusiv

Fiul Roxanei Blagu, Sasha, nu știe despre Oana

Roxana Blagu nu vrea ca suferința aceasta să-l afecteze pe fiul ei, Sasha.

„Sasha nu știe că mai are o soră. Nu pot să-i spun. S-a uitat într-o seară în telefon și a văzut poze cu ea și m-a întrebat cine e și nu am putut. Am poze cu ea în casă. Pot să vorbesc cu oricine despre ea, dar nu cu el. Știu că trebuie să lucrez și la asta. Sunt atât de fericită când îl văd pe el cu Maria, fetița soțului meu. Mi-aș dori să fie toți trei. E atât de multă iubire acolo și energie bună. Mi-aș dori să o simtă și ea. Ea nu știu dacă știe ce înseamnă iubirea adevărată”, a mai povestit Roxana.

Cu mintea de acum, Roxana ar fi gestionat complet diferit toată situația cu fiica ei.

„N-aș mai fi apărut la televizor. Nu mi-aș mai fi arătat disperarea atât de tare față de partea adversă. Nu cred că aș mai fi fost aici”, a mai spus Roxana.

Foto: Instagram; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News