Matilda Pascal Cojocărița, dezvăluiri despre relația cu soacrele: „Mi-au spus că sunt potrivită pentru băieții lor, apoi nici nu m-au mai primit în curte”

Matilda Pascal Cojocărița a deschis un capitol din viața sa personală, oferind detalii mai puțin cunoscute despre relațiile cu soacrele și cu nurorile sale. La 66 de ani, cântăreața a vorbit despre viața de familie și despre cum a gestionat relațiile delicate care au existat în sânul familiei sale, subliniind momentele de cumpănă, dar și lecțiile pe care le-a învățat.

Matilda Pascal Cojocărița nu a fost iubită de soacrele ei

Matilda Pascal Cojocărița nu ascunde faptul că nu a fost niciodată favorizată de soacre. Într-un interviu exclusiv pentru viva.ro, interpreta de muzică populară a povestit despre cum, deși inițial i se spunea că este „potrivită pentru băieții lor”, a avut de-a face cu o schimbare de atitudine.

„Soacrele mele nu prea m-au iubit, deși la început mi-au spus că sunt potrivită pentru băieții lor. Dar, după aceea, ele nu m-au mai iubit, nu știu de ce. Nici nu m-au mai primit în curte. De ce? Nu știu. Numai ele știu. Nu le-am întrebat niciodată”, a spus Matilda Pascal Cojocărița pentru viva.ro.

Cântăreața a explicat că, deși nu a întrebat despre motivele schimbării de comportament ale soacrelor, nu a avut niciodată conflicte cu ele și le-a respectat întotdeauna.

Relațiile cu soacrele, destul de tensionate pe alocuri, nu au afectat-o pe Matilda, care și-a asumat rolul de membru al familiei și a continuat să își ducă viața personală fără a lăsa conflictele din familie să o influențeze.

„Nu am avut treabă cu ele, eu le-am respectat întotdeauna”, a mai declarat artista pentru sursa menţionată anterior, clarificând că nu a fost interesată să înțeleagă motivele din spatele acestui comportament, concentrându-se mai mult pe propria viață.

„Vreau să fiu cea mai bună soacră”

În contrast cu experiențele avute cu soacrele sale, Matilda Pascal Cojocărița își exprimă dorința de a fi o soacră bună pentru nurorile sale. Având în vedere că și-a dorit ca soacrele ei să o sprijine și să o înțeleagă, Matilda şi-a propus să joace un rol pozitiv în viața celor care sunt soțiile fiilor săi.

„De aceea, eu am zis că o să fiu cea mai bună soacră pentru nurorile mele, pentru că eu nu am avut parte de iubirea soacrelor”, a mai mărturisit aceasta.

Cântăreața a afirmat că nu a avut niciodată divergențe cu soțiile fiului său, subliniind că le-a iubit și le iubește pe fiecare dintre ele.

„Nu am avut niciodată niciun fel de divergențe cu soțiile fiului meu. Cu niciuna dintre ele. Și pe prima, și pe cea de a doua le-am iubit și le iubesc”, a declarat Matilda Pascal Cojocărița.

Aceasta a explicat că preferă să nu se implice prea mult în viața celor două nurori, dar dacă simte că trebuie să ofere un sfat, o face cu drag.

„Dacă sunt întrebată, răspund, dacă nu, nu deranjez. Dacă simt eu că e ceva, că trebuie să le dau un sfat, le dau, dar atât. Nu trebuie neapărat și să țină cont, dar eu le spun și îi avertizez”, a adăugat ea.

Matilda Pascal Cojocărița, despre rolul ei în familie și educația copiilor

Cântăreața a discutat și despre cum își vede rolul în familia sa și despre cum își educă copiii. Matilda Pascal Cojocărița consideră că responsabilitățile care i-au revenit au fost asumate cu drag și nu se plânge de ele.

„Toate sunt în cocoașa mea. Mi-am asumat toate responsabilitățile, în primul rând pentru că îmi place. Și atunci, nu mă plâng”, a spus aceasta, subliniind că, în ciuda tuturor greutăților, nu a regretat niciodată deciziile luate.

De asemenea, artista a afirmat că își dorește să fi avut mai mult timp pentru cariera sa, dar că a ales întotdeauna să își prioritizeze familia.

„Mi-aș fi dorit să fi făcut mai mult din punct de vedere profesional, să am mai mult timp pentru mine. Dar nu a fost să fie, pentru că am trecut prin multe”, a spus Matilda Pascal Cojocărița.

Totuși, ea consideră că a reușit să își îndeplinească scopurile și că este mulțumită de ce a realizat.

„Consider însă că am reușit să fac ce trebuie și, dacă sunt în memoria publicului și dacă, la vârsta mea, încă am solicitări, înseamnă că ce am făcut până acum am făcut bine”, a adăugat ea, cu un ton optimist.

