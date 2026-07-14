Calvin Hayes, cofondatorul celebrei trupe Johnny Hates Jazz, a murit la 63 de ani

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Calvin Hayes, clăparul, bateristul și cofondatorul celebrei formații Johnny Hates Jazz, a murit la vârsta de 63 de ani. Muzicianul s-a stins din viață în locuința sa din Washington, după ce s-a prăbușit subit în cursul acestei săptămâni, lăsând în urmă o moștenire culturală care continuă să vibreze și astăzi.

Vestea tristă a fost confirmată oficial de foștii săi colegi de scenă, Clark Datchler și Mike Nocito, printr-un mesaj comun plin de emoție publicat pe rețelele de socializare, după o scurtă perioadă de reculegere în privat alături de cei apropiați.

Mesajul foștilor colegi de scenă

Decizia membrilor rămași ai trupei de a amâna cu câteva zile anunțul public a fost una asumată, dorind să proceseze tragedia departe de lumina reflectoarelor. Clark Datchler și Mike Nocito au explicat că au simțit nevoia să își aline durerea alături de cei care l-au cunoscut cel mai bine pe Calvin, înainte de a face publică această pierdere uriașă.

„După cum mulți dintre voi știu deja, vechiul nostru prieten și fost coleg de trupă, Calvin, a murit joi. Suntem absolut șocați și profund întristați. La aflarea veștii, am decis să discutăm în privat cu alte persoane care l-au cunoscut bine înainte de a posta ceva în mod public, motiv pentru care primiți vești de la noi abia acum.

Acest lucru ne-a oferit o modalitate de a ne împărtăși amintirile, de a ne exprima emoțiile și de a începe să ne împăcăm cu o pierdere atât de tragică”, au transmis cei doi artiști în comunicatul oficial.

„Frați de arme” pe culmile succesului mondial

Născut la Londra pe 27 noiembrie 1962, Calvin Hayes a pus bazele proiectului Johnny Hates Jazz în anul 1986, alături de Datchler și Nocito. Colaborarea lor a transformat rapid trio-ul într-unul dintre cele mai de succes acte pop ale deceniului. Semnarea contractului cu Virgin Records a fost urmată imediat de lansarea single-ului de succes „Shattered Dreams”, o piesă care a cucerit topurile globale și a urcat până pe locul doi în prestigiosul clasament american Billboard Hot 100.

Albumul de debut, „Turn Back The Clock”, a dominat topul oficial al albumelor din Marea Britanie și a definit o întreagă generație prin sound-ul său elegant și melancolic. Deși drumurile artistice ale membrilor s-au separat ulterior – Hayes părăsind definitiv formula reunită în 2010 –, legătura creată în acei ani de glorie a rămas indestructibilă.

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„Noi trei am fost frați de arme pentru un moment extraordinar în timp, unul în care am reușit să atingem sufletele întregii lumi cu muzica pe care am creat-o împreună. După 40 de ani, și indiferent de faptul că Calvin nu mai făcea parte din trupă, știm că a rămas incredibil de mândru de faptul că piesele și înregistrările noastre, în special cele de pe albumul Turn Back The Clock, continuă să rezoneze cu atât de mulți oameni”, au adăugat foștii săi colegi.

O moștenire de necontestat

Dincolo de succesul fulminant al piesei „Shattered Dreams”, Johnny Hates Jazz a lăsat în urmă o serie de hituri nemuritoare care au completat peisajul sonor al anilor ’80, printre care „I Don’t Want to Be a Hero”, „Heart of Gold” și melodia care dă numele albumului de debut, „Turn Back the Clock”.

Chiar dacă decesul prematur al lui Calvin Hayes închide un capitol fizic din istoria trupei, muzica sa va rămâne un punct de reper pentru fanii genului. Prietenii și colegii săi de o viață aleg să își ia rămas-bun concentrându-se pe energia luminoasă a perioadei în care au cucerit lumea împreună.

„În lumina acelui moment și prin amintirea marii camaraderii pe care am împărtășit-o cândva îl vom ține minte pe Calvin. Cu multă dragoste, Clark și Mike”, își încheie aceștia mesajul de adio.

Foto – Instagram

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