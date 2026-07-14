Au trecut 16 ani de la dispariția Mădălinei Manole. Astăzi ar fi împlinit 59 de ani. Ce a scris în biletul de adio: „Sunt de neiertat”

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Astăzi, 14 iulie, se împlinesc 16 ani de la moartea Mădălina Manole. Tot astăzi, solista care a marcat generații ar fi împlinit 59 de ani.

16 ani de la moartea Mădălinei Manole

Astăzi, 14 iulie, o comemorăm pe Mădălina Manole, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii ușoare românești, care ar fi împlinit 59 de ani. Tot astăzi, se împlinesc 16 ani de la tragicul său sfârșit.

Mădălina Manole a plecat dintre noi în ziua în care împlinea 43 de ani, pe 14 iulie 2010, fiind găsită fără viață în locuința sa din Otopeni. Rezultatele autopsiei au confirmat un gest extrem: artista și-a luat viața ingerând Furadan, un pesticid extrem de toxic. A fost înmormântată la cimitirul Bolovani din Ploiești, orașul natal.

De-a lungul carierei, Mădălina Manole a fost o adevărată stea a muzicii ușoare românești, marcând o întreagă generație cu vocea sa inconfundabilă și melodiile pline de emoție. Însă, în spatele succesului, se ascundea o poveste de viață plină de frământări, nesiguranțe și căderi sufletești.

Lucian Avramescu, poetul care a descoperit-o și a sprijinit-o încă de la început, își amintește de ea cu mare drag: „Mădălina îmi zicea că sunt al doilea tată al ei, tatăl spiritual. Eu am preluat-o de la taică-su care mi-a dat-o de mână de la Sala Sporturilor din Ploiești la 15 ani, era elevă de liceu și cânta împreună cu Ștefania Ghiță, o fată blondă din Bacău”.

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Ce a determinat-o să-și curme viața

În ciuda succesului său, Mădălina se confrunta cu teama de a nu mai fi relevantă pe scenă. Într-o conversație emoționantă cu Lucian Avramescu, artista i-a mărturisit: „Odată mi-a dat un telefon, nu era mult înainte de necazul ăsta și a zis: «Nu vi se pare că eu m-am urâțit? Că sunt urâtă?»… «Măi Mădălina, tu ești nebună? Cum Dumnezeu poți să spui așa ceva, tu ai fost frumoasă și vei muri frumoasă chiar dacă vei fi de 80 de ani, o să fii o babă frumoasă, cum poți să fii tu urâtă?»”. Aceste cuvinte dezvăluie fragilitatea sufletească a artistei, care, pe măsură ce timpul trecea, simțea că își pierde strălucirea și locul pe scenă.

Ionel Tudor, compozitorul care a lucrat îndeaproape cu Mădălina, își amintește de ea ca de un artist dedicat și plin de pasiune: „Un copil în sufletul căruia ardea flacăra de artist și mi-am dat seama de lucrul ăsta. Împreună cu Mihaela Runceanu am adus-o la noi la Școala Populară de Artă și am reușit să o canalizăm exact pe genul muzical pe care ea și l-a dorit. Muncea non-stop și toată viața ei a muncit foarte, foarte mult… Era o femeie plină de inițiativă, cu dorințe mari și chiar voia să arate că la vârsta pe care o avea, era o femeie tânără și avea încă foarte multe de spus în domeniul muzical”.

Moartea artistei a lăsat în urmă multe întrebări fără răspuns și a provocat dispute între familia sa și soțul ei, Petru Mircea, care continuă să fie un subiect sensibil chiar și astăzi. Subiectul a fost intens dezbătut în mass-media, iar amintirea sa rămâne vie în inimile celor care au iubit-o și i-au apreciat talentul.

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„Există un destin pe care nu ai cum să-l ocolești”

Ionel Tudor subliniază ce ar trebui să rămână în memoria noastră: „Rămâne o mare personalitate a muzicii ușoare românești. Îmi pare rău și imens de rău pentru destinul pe care l-a avut, nu merita acest destin! Păcat, mare păcat… dar vedeți ce soartă! Mihaela Runceanu ce soartă a avut, Șerban care s-a dus așa dintr-o dată, ea, care nu merita să plece… Sunt mulți. Laura Stoica… Există un destin pe care nu ai cum să-l ocolești, dar păcat că se întâmplă unor oameni foarte, foarte buni, aici este dureros!”.

Astăzi, la 16 ani de la dispariția sa, o amintim pe Mădălina Manole ca fiind artistul care a demonstrat că pasiunea, talentul și perseverența pot lăsa o moștenire nemuritoare în inimile celor care au iubit-o.

Biletul de adio al Mădălinei Manole

„Mi-a dăruit Dumnezeu – cel mai frumos și curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare și minunat dar, copilașul nostru, – cei mai buni și sacrificați părinți din lume, – frate drag, nepoți dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu!

Nu le merit, nu știu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos!!! Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte și astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața mea! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu.

Voi toți mă iubiți și mi-ați arătat lucrul acesta mereu, tot timpul! Și, totuși, eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața! Așa gândesc eu, așa trebuie!!! Cum să închei rândurile astea??? Cum??? Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toți dar și la ce să fac să nu mai fiu! Pui mic să rămână o perioadă la Botoșani, cu mama și tata!

Poate mă va ierta, mai târziu! Când va fi mare. Puicu meu – ai grijă de tot, atât cât poți! Nu uita de banii de la BRD!!! În cont euro!!! Și ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea! Și să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui!

Nu mă judecați, nu vă judecați dragii mei părinți și frate, mergeți înainte de dragul copilului nostru și de dragul lui Mihăiță, vă implor!!! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru Pui mic (școli) și … pentru Mihăiță, Marian, Mihaela”, acesta a fost biletul de adio al artistei.

Foto: Libertatea.ro

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