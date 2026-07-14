ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu, într-un dosar de evaziune fiscală. La ce sumă uriașă au fost evaluate

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ANAF scoate la licitație, pe 15 iulie, 773 de haine confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu, implicată într-un dosar de evaziune fiscală. Printre obiecte se numără geci, rochii și bustiere, evaluate la o sumă impresionantă.

ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu

ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu, într-un dosar care aduce în prim-plan lupta împotriva evaziunii fiscale. Începând cu 15 iulie, 773 de articole vestimentare vor fi valorificate pe platforma online a instituției, relatează Libertatea.

Printre piesele scoase la licitație se numără 243 de colanți, 305 bustiere, 86 de bluze, o rochie, 5 treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană. Valoarea totală a bunurilor confiscate este estimată la aproximativ 63.795 de lei, potrivit informațiilor oficiale.

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Dosarul firmei Biancăi Drăgușanu, deschis în urmă cu trei ani, vizează suspiciuni de evaziune fiscală. În 2024, autoritățile au efectuat percheziții extinse, descoperind venituri nedeclarate de peste 2,4 milioane de lei, obținute între 2017 și 2023 din vânzarea unor articole vestimentare de lux, importate din Turcia. Libertatea menționează că patru persoane, administratori ai firmei, ar fi fost implicate în acest caz.

„Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitație. Am și semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”, a declarat Mironel Panțuroiu, secretarul general adjunct al ANAF.

Această acțiune reprezintă un pas important în recuperarea prejudiciilor aduse statului și un semnal clar pentru respectarea legislației fiscale.

Foto: Instagram

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