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Cristina Cioran a vorbit despre provocările uriașe pe care le întâmpină ca mamă singură și despre absența tatălui copiilor ei, Alex Dobrescu, din viața de zi cu zi a micuților Ema și Max. Actrița a recunoscut că, deși face toate eforturile posibile pentru a le asigura un climat cald și protector, povara tuturor responsabilităților începe să își spună cuvântul.

Vedeta nu își ascunde dezamăgirea față de situația actuală, dar continuă să spere într-o schimbare de atitudine din partea fostului partener.

Dorul de tată și frustrarea unei mame singure

Pentru Cristina Cioran, cel mai dureros aspect al acestei perioade nu este efortul fizic sau oboseala, ci faptul că micuții ei sunt privați de prezența paternă. Vedeta consideră că implicarea ambilor părinți este crucială pentru o dezvoltare armonioasă și recunoaște că resimte o profundă nedreptate atunci când realizează că fostul partener a pierdut momente de neegalat din evoluția copiilor.

„Eu simt lipsa tatălui lor, pentru că de copii trebuie să se ocupe și tatăl lor. Și, da, ar fi fost minunat să fie aici și să se ocupe de ei. Îmi doresc ca, atunci când își va rezolva problemele pe care le are, să fie alături de copii, să îi sprijine. E foarte important ca el să fie prezent în viața lor, să se ocupe de ei efectiv. Uneori sunt foarte frustrată și mi se pare nedrept.

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Mi se pare nedrept pentru ei că trec prin această situație și nu îl au pe tatăl lor lângă ei. Îmi pare tare rău că nu a fost alături de ei în acest an, să-i vadă cum cresc”, a mărturisit Cristina Cioran, într-uhn interviu pentru Viva.ro.

Speranța recuperării timpului pierdut și un vis simplu

În ciuda resentimentelor firești care apar în urma unei astfel de separări, Cristina refuză să îi închidă ușa fostului ei iubit. Din contră, ea își dorește ca acesta să își depășească problemele personale pentru a putea construi o relație autentică și strânsă cu cei mici în viitor. Actrița își dorește ca absența de acum să fie doar o etapă temporară și visează la momente simple de conectare între tată și fiică.

„Dar va fi mai încolo. Sper din suflet ca ai noștri copii să poată recupera timpul pierdut departe de tatăl lor. Sincer, mi-ar plăcea să o poată duce pe Ema într-o mică excursie la munte sau într-o aventură de explorare. Să fie doar ei doi”, a adăugat vedeta, lăsând să se înțeleagă că prioritatea ei absolută este fericirea copiilor, dincolo de orice neînțelegeri de cuplu.

Dincolo de dificultățile administrative și emoționale, Cristina își găsește refugiul și resursele de energie chiar în prezența copiilor ei. Momentele de liniște din interiorul căminului sunt cele care o ajută să meargă mai departe, chiar dacă acestea vin la pachet cu un sentiment inevitabil de vinovăție atunci când obligațiile profesionale o țin departe de casă.

„Câteodată stau și îi sorb din priviri pe copiii mei. Îmi place să-i văd, să-i simt, să-i miros. Îmi place să mă uit la ei când dorm, să stăm îmbrățișați fără să vorbim, să ne învățăm microexpresiile și să ne ținem minute în șir în brațe, încărcându-ne cu energie și dragoste. Mă simt vinovată când plec mai multe ore de lângă ei. Parcă ratez momente importante”, a dezvăluit actrița, oferind o imagine extrem de caldă și reală a vieții de părinte.

Foto – Facebook / Instagram

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