Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre relația lui Alex Dobrescu și copiii lor: „Pe Max nu prea îl cunoaște! Emma îi simte lipsa”

Cristina Cioran trece printr-o perioadă complicată după condamnarea fostului partener, Alex Dobrescu, la patru ani de închisoare pentru trafic de substanțe interzise. Actrița a vorbit deschis despre impactul pe care această situație îl are asupra copiilor lor, Emma și Max, dar și despre modul în care încearcă să gestioneze singură responsabilitățile de mamă.

Relația copiilor cu tatăl lor

Cristina Cioran spune că Alex Dobrescu aproape că nu a apucat să își cunoască fiul, Max, deoarece a fost arestat la scurt timp după nașterea lui. Ea a explicat că între ridicarea ordinului de restricție și momentul arestării au existat doar câteva zile în care tatăl și fiul au putut petrece puțin timp împreună.

„Pe Max nu prea îl cunoaște că nu prea s-au văzut. Între finalizarea ordinului de restricție și momentul arestării lui au fost cred că 10 zile. Au avut puțin timp împreună și în rest l-a văzut pe video”, a mărturisit actrița în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

În schimb, relația lui Alex cu Emma, fiica mai mare, este una mult mai strânsă. „Cu Emma are o relație specială. Și sper să se reia legătura dintre ei”, a spus Cristina.

Comunicarea la distanță

Deși se află în spatele gratiilor, Alex Dobrescu încearcă să păstreze legătura cu cei mici prin apeluri video. Cristina confirmă că discuțiile au loc periodic: „Vorbim prin videocall o dată la ceva vreme. A văzut copiii, vorbește cu copiii, i-am spus cum a fost la petrecere. Mi-aș fi dorit să fie alături de copii.”

Pentru Emma, absența tatălui este resimțită profund. „Emma îi simte lipsa, vorbesc aproape în fiecare zi la telefon și se văd pe video”, a spus actrița, adăugând că încearcă să o protejeze pe fetiță de adevăr până când va fi pregătită să îl înțeleagă. „I-am zis că este plecat la muncă. Când o fi momentul, o să-i spunem și adevărul.”

Cum își gestionează Cristina viața de mamă singură

Cristina Cioran recunoaște că situația este dificilă, dar spune că încearcă să rămână ancorată în realitate și să își concentreze energia pe creșterea copiilor. „Mi-ar fi plăcut să fie, ar fi fost util, necesar, dar eu nu pot să-mi trăiesc viața din regret, din impresii”, a declarat ea. „Sunt realistă. Sunt obligată de circumstanțe să fiu cu picioarele pe pământ, să muncesc.”

Actrița mărturisește că vorbește deschis despre ceea ce trăiește, dar evită să comenteze declarațiile fostului partener. Prioritatea ei rămâne stabilitatea copiilor și construirea unui mediu cât mai echilibrat pentru Emma și Max.

