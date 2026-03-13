Vedetele reacționează după creșterea prețului carburanților: „Ajung să dau pe motorină aproape cât pe o chirie decentă”

Creșterea prețului la carburanți, ajunsă la 8,90 lei/litru, lovește puternic în bugetele vedetelor din România. De la mașini electrice la schimbarea obiceiurilor, celebritățile caută soluții pentru a face față cheltuielilor în creștere.

Vedetele din România resimt scumpirile la carburanți

Vedetele din România fac față unei provocări noi: creșterea accelerată a prețurilor la carburanți. Cu benzina standard ajunsă la 8,28–8,40 lei pe litru și motorina aproape de 8,90 lei, aceste scumpiri pun presiune nu doar pe bugetele familiilor obișnuite, ci și pe cele ale persoanelor publice.

Potrivit specialiștilor, creșterea prețurilor la combustibil, cu 7–8% față de luna precedentă, este cauzată de majorarea accizelor, taxelor și tensiunile de pe piața internațională a petrolului. În acest context, personalități precum Mara Bănică, Cristina Cioran și Mihai Trăistariu au vorbit despre cum resimt aceste schimbări.

„Ieri am făcut plinul mașinii și a costat 656 de lei, față de 550 acum câteva luni. E o creștere bruscă și mare care se simte în buzunarele tuturor”, a declarat Mara Bănică pentru Cancan.

Jurnalista a adăugat că poate aceste costuri vor reduce aglomerația din trafic.

Pentru Cristina Cioran, care călătorește frecvent între Constanța și București, impactul este și mai evident.

„Drumurile Constanța–București–Constanța sunt destul de costisitoare, iar fiecare bănuț care se adaugă la prețul litrului de carburant se simte. În același timp, toate aceste scumpiri mă fac să fiu mai atentă când aleg proiectele la care lucrez”, a explicat actrița, subliniind că viața de familie, mai ales cu doi copii mici, devine tot mai dificilă din punct de vedere financiar.

Cum încearcă celebritățile să reducă costurile

Mihai Trăistariu, care își petrece majoritatea weekendurilor pe drumuri pentru concerte, spune că scumpirile i-au crescut considerabil cheltuielile.

„Înainte făceam plinul la mașină cu aproximativ 350 de lei. După toate aceste scumpiri, plinul a ajuns la aproximativ 450 de lei. Dacă benzina ajunge la 10 lei litrul, probabil voi depăși 500 de lei pentru un plin”, a spus artistul.

El a mai menționat că impactul nu se limitează doar la cheltuielile personale, ci afectează și turismul, deoarece mulți dintre clienții săi reduc durata vacanțelor din cauza costurilor ridicate.

Bogdan Vlădău, un alt nume cunoscut, a mărturisit că scumpirea carburantului îl face să se gândească la alternative.

„În unele luni ajung să dau pe motorină aproape cât pe o chirie decentă. M-am gândit chiar să îmi iau o motocicletă pentru deplasările prin București, atât din cauza costurilor cu carburantul, cât și din cauza traficului”, a spus el.

„Din păcate, nu e vorba doar despre carburant. În România simți că toate costurile cresc constant – taxe, impozite, combustibil și implicit hrana – iar oamenii sunt tot mai împovărați financiar. Și nu văd deloc măsuri reale prin care statul să încerce să protejeze populația, cum face Ungaria de exemplu, ba chiar dimpotrivă”, a mai spus Bogdan Vlădău.

În același timp, acesta a criticat lipsa unor măsuri guvernamentale care să protejeze consumatorii.

În fața acestor scumpiri, unele vedete aleg soluții mai prietenoase cu mediul. Anca Serea și Adrian Sînă au trecut la mașini electrice pentru a reduce costurile pe termen lung. La rândul său, Oana Roman, care conduce o mașină hibrid, recunoaște că deși consumă mai puțin combustibil, scumpirile generale sunt resimțite de toată lumea.

„Gazul, curentul, mâncarea – totul s-a scumpit. Ne afectează pe absolut toți”, a declarat fiica lui Petre Roman.

Sursă foto: Instagram, Facebook

