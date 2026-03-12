Oana Radu, experiență neplăcută cu artista care i-a furat portofelul. Ce a făcut femeia când a venit să i-l returneze: „Ea a venit după multe insistențe”

Oana Radu a trecut prin clipe de coșmar, după ce o femeie i-a furat portofelul din propriul sediu. Vedeta a spus că nu vrea să dea numele persoanei, pentru că aceasta este cunoscută și este o cântăreața. După ce a văzut că i-a luat portofelul, aceasta a venit să i-l returneze, însă a făcut un gest care a nemulțumit-o pe brunetă.

Oana Radu, încă o lovitură din partea artistei care i-a furat portofelul

După ce a fost jefuită de o colegă de breaslă, Oana Radu a mai avut parte de o surpriză neplăcută. După ce a insistat să vină să îi aducă portofelul, femeia a venit, însă ce a urmat după a dezamăgit-o pe artistă.

Cântăreața a povestit cum femeia a adus portofelul înapoi și împreună cu el a adus și produsele pe care le cumpărase de la ea, dar fără cadourile din colet.

„A spus că nu mai vrea comanda și mi-a adus-o înapoi (…) Ea a venit aici, la sediu, după multe de insistențe. Noi i-am explicat că nu avem un magazin, că avem doar un depozit. Printre cadouri primise și un parfum arăbesc (…) Parfumul este desigilat, probabil a fost testat (…) Toate produsele din colet sunt desigilate, probabil au fost și probate (…) Ce este cel mai grav este că lipsesc două cadouri din colet”, a declarat Oana Radu în videoclipul postat pe TikTok.

Artista a explicat că produsele nu mai pot fi returnate. Dar, pentru că a făcut publică situația, cea care a returnat hainele vrea să își primească banii înapoi.

„Nu am dat niciun fel de nume, iar acum îmi aduci portofelul cu toate produsele pe care le-ai cumpărat, cu două cadouri lipsă, desigilate (…) Cred că ar trebui să apreciezi că nu am postat videoclipul cu tine în care, efectiv, îmi șterpelești portoleful”, a spus Oana Radu.

Cum s-a întâmplat totul

Oana Radu a trecut printr-o situație neplăcută. Ea a spus că o tânără cântăreața a ajuns la sediul depozitului companiei sale, iar când a plecat, portofelul ei nu mai exista. Vedeta s-a uitat pe camerele de supraveghere și a văzut că femeia îi luase portofelul.

„Am și eu un mesaj pentru domnișoara cântăreață care tocmai ce a plecat acum 30 de minute din sediul nostru. Vă rog mult să îmi înapoiați portofelul (…) A plecat cu portofelul meu, cred că s-a zăpăcit (…) Acum, când eu am sunat-o, a zis că are doar portofelul ei, doar că pe camerele noastre se vede clar că a luat și portofelul meu. Acum or fi la fel portofelele și nu și-o fi dat seama că-s la fel”, a spus Oana Radu.

Ulterior, femeia a venit și i-a returnat portofelul, însă odată cu el a returnat și produsele cumpărate, cerându-și banii înapoi.

