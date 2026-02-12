Cum a slăbit Oana Radu patru kilograme într-o săptămână. „Asta funcționează la mine!” La ce metodă a apelat

Oana Radu a declarat din nou război surplusului de kilograme, iar parcursul ei recent arată cât de hotărâtă este să își recâștige echilibrul. După ani de fluctuații, o operație la stomac și o perioadă în care rezultatele nu s-au menținut, artista a decis să revină la un stil de viață disciplinat, bazat pe alimentație echilibrată și sport.

Lupta cu kilogramele: Un drum plin de suișuri și coborâșuri

Oana Radu a vorbit deschis despre lupta ei cu greutatea, o luptă care a început cu ani în urmă și care a cunoscut atât victorii impresionante, cât și momente dificile. După operația la stomac, artista a reușit să slăbească aproximativ 65 de kilograme, însă rezultatul nu a fost permanent. Greutatea a început să revină, iar acest lucru a afectat-o profund, atât fizic, cât și emoțional.

Cântăreața recunoaște că presiunea publică și așteptările celor din jur au făcut perioada și mai grea, iar acceptarea de sine a devenit o provocare reală.

În prezent, Oana a decis să reia procesul de slăbire, dar de această dată fără intervenții sau soluții rapide. A ales să se bazeze pe alimentație echilibrată și sport, metode în care are încredere și care, spune ea, îi aduc rezultate vizibile într-un timp scurt

Artista a explicat că nu este tentată de injecțiile pentru slăbit, chiar dacă acestea sunt populare, pentru că nu are încredere în efectele lor pe termen lung.

„Nu o să încerc niciodată injecții de slăbit pentru că eu reacționez foarte repede la diete și sport. În ultima săptămână am slăbit deja patru kilograme, cu o dietă și sală în fiecare zi” – a spus artista în mediul online.

Și-a creat propria dietă și refuză „soluțiile minune” pentru slăbit

Oana spune că preferă metodele naturale, cele care au trecut testul timpului, și că nu vrea să riște cu proceduri apărute recent, despre care nu se cunosc efectele pe termen lung.

„În ceea ce privește sănătatea în special, nu am încredere în unele lucruri apărute peste noapte. Pot fi bune, nu vă contrazic, nu am studii în domeniu și nu știu cum va reacționa organismul meu peste 10 ani. Ceea ce e natural și testat peste ani, asta funcționează la mine.”

Artista recunoaște că slăbește ușor, dar se îngrașă la fel de repede, motiv pentru care acum își construiește o dietă stabilă, adaptată nevoilor ei reale.

Oana Radu spune că nu a ținut niciodată o dietă serioasă până acum, însă de această dată este hotărâtă să facă lucrurile diferit. Și-a creat singură un plan alimentar care să includă toți nutrienții necesari, dar și porții controlate.

„Țin o dietă pe care am creat-o așa cum știu eu pentru mine, încercând să cuprindă toți nutrienţii de care am nevoie, păstrând niște gramaje decente și cam aia e.”

Foto – Facebook / Instagram

