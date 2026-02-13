Catinca Zilahy, dezvăluiri emoționante despre lupta Calinei cu sindromul extrapiramidal. „Durează să-ți revii. Am trecut și eu printr-un astfel de episod!” Cum se simte tânăra

Calina, fiica Catincăi Zilahy, a trecut recent printr-o experiență medicală extrem de dificilă, care a lăsat urme atât fizice, cât și emoționale. Vedeta a vorbit deschis despre momentele critice prin care a trecut tânăra, despre reacțiile adverse severe provocate de un medicament puternic și despre procesul de recuperare care a urmat.

Catinca a explicat ce s-a întâmplat, cum s-a simțit Calina și ce decizii importante au luat împreună după acest episod traumatizant.

Un diagnostic dur: sindrom extrapiramidal și convulsii

Totul a pornit de la administrarea unei substanțe recomandate de un medic specialist, menită să trateze o altă afecțiune. În loc să o ajute, medicamentul i-a provocat Calinei un sindrom extrapiramidal, o tulburare neurologică severă, însoțită de convulsii și un atac de panică puternic. Starea ei s-a deteriorat rapid, iar tânăra a ajuns de urgență la spital.

Catinca povestește că primele dificultăți au apărut chiar la Urgențe, unde personalul medical nu ar fi tratat cu suficientă empatie episodul de panică al fiicei sale. Ulterior, Calina a fost transferată la un spital de psihiatrie, unde, spune vedeta, a întâlnit medici implicați și înțelegători, care au reușit să o stabilizeze.

„Da, bineînțeles că a fost afectată. Din fericire, se simte foarte bine, s-a odihnit, am stat cu ea o săptămână. Din păcate, s-au întâmplat lucrurile așa cum știți și asta lasă urme. Pentru cine este în atac de panică sau bolnav, cred că lucrul cel mai îngrozitor este să nu te ia lumea în seamă”, a declarat Catinca Zilahy, pentru Spynews.ro.

Recuperarea: patru-cinci zile de odihnă și supraveghere

După externare, Calina a avut nevoie de câteva zile pentru a-și reveni complet. Oboseala provocată de convulsii și stresul emoțional au făcut ca recuperarea să fie lentă, dar constantă. Catinca i-a fost alături în permanență, asigurându-se că fiica ei se odihnește și se reechilibrează.

„În primul rând, este un sindrom neurologic și afectează, într-adevăr, sistemul nervos, dar, pe lângă asta, au fost și convulsiile, care sunt foarte obositoare pentru organism. I-a luat cam patru-cinci zile să-și revină complet. Am stat cu ea, a dormit foarte mult, i-am gătit. Durează să-ți revii. Mai ales că am trecut și eu printr-un astfel de episod… Da, a fost norocoasă, pentru că, din păcate, se pot întâmpla lucruri extrem de grave”, a explicat vedeta.

Catinca a ținut să clarifice și informațiile apărute în presă, subliniind că medicamentul care a declanșat reacțiile adverse a fost prescris de un specialist și că, deși este folosit frecvent, poate provoca efecte serioase.

„Oamenii folosesc această substanță, pe vremuri se dădea și fără rețetă. Însă este un medicament extrem de puternic, cu posibile reacții foarte serioase. Bun, ei i-a fost indicat de medic. În rest, din fericire, există și oameni foarte ok în sistemul sanitar. Și Calina a beneficiat de sprijinul unor prieteni care sunt medici”, a spus Catinca.

Atacurile de panică și soluția reală: terapia

Vedeta atrage atenția asupra faptului că atacurile de panică sunt adesea tratate superficial în România, deși pot avea consecințe grave. Ea consideră că terapia este cea mai eficientă metodă de tratament, nu medicația, care nu rezolvă cauza de fond.

„Atacurile de panică sunt cel mai bine tratate la terapeut. Medicația nu rezolvă fondul problemei. Cea mai bună soluție este terapia și lucrul tău cu tine. Ea nu a început încă, încă se gândește. I-am dat mai multe nume, persoane de contact. E fată mare, o să decidă singură unde și la cine se duce”, a mai adăugat Catinca.

Ce este sindromul extrapiramidal

Sindromul extrapiramidal reprezintă un set de simptome neurologice care apar atunci când este afectat sistemul extrapiramidal, zona creierului responsabilă de controlul mișcărilor involuntare, al tonusului muscular și al coordonării.

Acest sindrom nu este o boală în sine, ci o reacție adversă care poate apărea în urma administrării unor medicamente ce influențează neurotransmițătorii, în special dopamina.

Cele mai cunoscute medicamente care pot declanșa sindrom extrapiramidal sunt:

anumite antipsihotice (în special cele vechi, tipice)

unele antiemetice (medicamente pentru greață)

medicamente care blochează receptorii dopaminergici

Aceste substanțe pot produce un dezechilibru între dopamină și acetilcolină, ceea ce duce la apariția simptomelor.

Simptome posibile

Manifestările pot varia, dar cele mai frecvente includ:

rigiditate musculară

tremor

mișcări involuntare (distonie, acatizie)

încetinirea mișcărilor

spasme musculare

dificultăți de coordonare

În unele cazuri, pot apărea și convulsii sau episoade de anxietate intensă, care pot fi confundate cu atacurile de panică.

De ce este considerat periculos

Pentru că poate apărea brusc și poate afecta sever mobilitatea, respirația sau starea generală. De aceea, reacțiile extrapiramidale sunt considerate urgențe medicale, iar persoana afectată trebuie evaluată de specialiști.

Cât durează recuperarea

Durata variază în funcție de:

tipul medicamentului

doza administrată

sensibilitatea persoanei

rapiditatea intervenției medicale

În multe cazuri, simptomele se pot ameliora în câteva zile, dar pot exista și situații în care recuperarea durează mai mult.

