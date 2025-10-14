Catinca Roman și fiica ei, Calina Dumitrescu, au reacționat după ce Oana Roman a amenințat că le va acționa în judecată pentru folosirea numelui Roman: „Mi se pare o răutate”

Fata Catincăi Roman, Calina Dumitrescu, a reacționat după ce mătușa ei, Oana Roman, a amenințat că le va acționa pe ea și pe mama ei în judecată pentru folosirea numelui Roman.

Cum au reacționat Catinca Roman și Calina Dumitrescu după ce Oana Roman a amenințat că le va acționa în judecată pentru folosirea numelui Roman

Oana Roman nu mai vrea ca sora și nepoata ei să folosească numele Roman în spațiul public. Oana și Catinca Roman sunt surori vitrege. Cele două au avut aceeași mamă, pe Mioara Roman, care a murit în februarie 2024, la vârsta de 83 de ani.

Catinca este fiica Mioarei din prima căsnicie, cu Iosif Zilahy, care s-a stins din viață în septembrie 2022, în timp ce Oana este fiica Mioarei din a doua ei căsnicie, cu Petre Roman. Deși este cunoscută public drept Catinca Roman, pe Catinca o cheamă Zilahy, ca pe tatăl ei.

La rândul ei, fata Catincăi, Calina, se numește Dumitrescu, după tatăl ei, Petre Dumitrescu. Cu toate acestea, în spațiul public, cele două sunt prezentate drept Catinca și Calina Roman, lucru care o deranjează pe Oana Roman.

„Este ultima notificare pe care o fac public. Am notificat prin avocat toate ziarele și televiziunile din România semnalând că nu sunt de acord cu folosirea numelui meu și al tatălui meu, asociat cu persoane care NU au acest nume și NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman. Observ că nu a funcționat. Următoarea etapă va fi acționarea în judecată a tuturor, inclusiv a persoanelor în cauză care se folosesc în mod abuziv de un nume”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Calina Dumitrescu: „Mi se pare o răutate”

Invitată în emisiunea „Express Talk: Aventura în Asia” alături de mama ei, Calina Dumitrescu a reacționat la mesajul mătușii sale.

„Din punctul meu de vedere, asta mi se pare o răutate. Totuși suntem o familie, provenim dintr-o familie, chiar dacă ele sunt surori doar de mamă, asta nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți. Ar trebui să ne respectăm și să vorbim ca oamenii unii cu ceilalți, că de-asta am primit educația aia de care spune tot spune dânsa că a primit-o. Eu cred, și mama, și toată lumea că am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna Roman”, a spus Calina.

Catinca Roman: „Mi se pare un non-subiect”

La rândul ei, Catinca a spus că nu a folosit numele Roman cu un scop anume, ci ca pe o poreclă.

„Nici nu pot să spun că m-a deranjat foarte tare, mi se pare un non-subiect. Poate fi un nickname (o poreclă, un pseudonim), până la urma urmei. N-am făcut eu o obsesie din chestia asta, nu am folosit-o în vreun scop anume, pur și simplu, la începuturi, toată lumea mă întreba de ce te cheamă Zilahy și nu te cheamă Roman, oriunde mergeam… și mi-a spus mama: dar nu le mai da explicații, pune Roman și am terminat. Și acum la fel, se scrie în presă sau când merg la emisiuni, toată lumea îmi scrie așa. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să modific sau să atrag atenția oamenilor, pentru că nu mi s-a părut extraordinar de important, că nu e vreun nume…”, a fost și intervenția Catincăi.

