Câți bani au primit Catinca Roman și fiica sa la Asia Express. Calina a criticat dur producătorii emisiunii: „Este vorba despre sănătate aici”

Catinca Roman și fiica ei, Calina Dumitrescu, au acceptat provocarea de a pleca împreună în „Asia Express”, însă drumul lor s-a încheiat rapid, fiind prima echipă eliminată din competiție. Cele două au trecut prin moment dificile, iar la un moment dat chiar au izbucnit la adresa producătorilor show-ului, în timpul unei probe. Totuși, mama și fiica au plecat acasă cu o sumă consistentă de bani.

Câți bani au primit Calina și Catinca Roman la „Asia Express”

Catina Roman și fiica ei, Calina, au părăsit „Asia Express” după prima ediție. Acestea au trecut, precum colegii lor, prin numeroase probe solicitante, însă au renunțat la ultima probă de pe traseu, lucru care a contribuit la eliminarea lor.

Potrivit Cancan, cele două au plecat acasă cu o sumă destul de mare. Cum fiecare concurent este remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, atât Calina cât și Catinca au primit câte 2.000 de euro, totalul pe echipă fiind de 4.000 de euro.

Calina a criticat echipa de producție

După eliminare, cele două au recunoscut că participarea la emisiune le-a pus la încercare răbdarea și s-au arătat nemulțumite de condișiile dificile prin care au trecut.

Mai mult, ele s-au plâns că li s-au oferit dezinfectant, mănuși sau șervețele pentru a se curăța după probele la care au participat. Aceste lucrur a nemulțumit-o pe Calina Dumitrescu, care a adus reproșuri echipei de producție și să critice dur anumite detalii legate de organizare.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în acea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a sus Calina în timpul emisiunii.

Pe parcursul competiției Catinca Roman spune că a avut probleme cu somnul și nu a reușit să se odihnească mai deloc, astfel că aștepta cu nerăbdare să se întoarcă acasă.

„Da, erau și condițiile de așa natură și stresul. Eu în general am probleme cu somnul și din punctul ăsta de vedere n-a fost combinație. Cel mai mult mi-am dorit să revin acasă și să dorm în pătuțul meu, cu pisicile mele”, a mărturisit sora Oanei Roman.

Dacă Catinca Roman spune că nu ar mai participa niciodată la un astfel de show, Calina zice că s-ar întoarce oricând în „Asia Express”, dacă s-ar ivi ocazia.

