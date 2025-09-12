Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: „Am pus botul să merg, că m-au convins niște oameni, dar nu recomand nimănui”

Serghei Mizil a vorbit despre experiența Asia Express, unde face echipă cu Mara Bănică pe Drumul Eroilor. În primele ediții, el s-a descurcat de minune și chiar a impresionat telespectatorii. Acum, Serghei Mizil spune adevărul despre întreaga experiență și ce s-a întâmplat la Asia Express.

Cine l-a convins pe Serghei Mizil să participe la Asia Express

Serghei Mizil și Mara Bănică participă împreună la Asia Express, acolo unde în primele ediții au făcut o figură foarte bună și au câștigat admirația telespectatorilor și a celorlalți concurenți. Mai mult, cei doi au câștigat și prima imunitate.

Serghei Mizil a vorbit despre emisiune și a mărturisit că nu ar recomanda niciunui prieten să participe. El a spus că a fost convins de câțiva oameni de excepție din staff și a avut parte de o echipă foarte profesionistă și înțelegătoare, motiv pentru experiența lui a fost una foarte bună. Cu toate acestea, el a recunoscut că a fost deranjat de faptul că a fost tratat „ca un pensionar” de către echipă.

„Nu i-aș recomanda niciunuia dintre prieteni. E o chestie așa, de… cum să spun… «Am pus botul» să merg, pentru că niște oameni deosebiți din staff, cu care am rămas prieteni și acolo și aici, m-au convins. Și care nu m-au mințit și au fost niște oameni deosebiți. Adică, în afară de concurenți, o mare surpriză pentru mine a fost stafful.

Oameni deosebiți! Care au fost cu mine, care au condus, care au făcut absolut tot… Și cum s-au comportat cu mine cu grijă… Cum să spun… Bine, puțin m-a deranjat, că mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar (râde). Au fost momente pe care nu o să le uit niciodată! Caterincă maximă și distracție maximă”, a spus Serghei Mizil pentru Libertatea.

S-a îmbătat sau nu cu Gabi Tamaș? Care e adevărul

El a demontat și zvonul potrivit căruia ar fi băut cu Gabi Tamaș în cadrul concursului. Show-ul a fost filmat în urmă cu mai multe luni, iar după ce vedetele s-au întors acasă, au apărut mai multe informații că Mizil și Tamaș ar fi băut împreună în Asia.

Serghei Mizil a spus că zvonurile nu sunt reale, pentru că fiecare concurent a dormit cu coechipierul și nici nu s-a întors în România în același timp cu Gabi Tămaș.

„Astea sunt toate scoase de la noi din echipă. Că am venit eu matol cu Gabi Tamaș. În primul rând, cine a dat știrea a fost competitor cu noi, că am aflat… A zis că eu am venit beat cu Gabi Tamaș. Dar eu nu stăteam cu Gabi Tamaș! Nu aveam cum să fiu beat cu Gabi Tamaș. Fiecare dormea cu partenerul lui din show. Și că am venit beat și că rânjeam… Unii vor să astupe așa anumite chestii… Dar nu înțeleg ce”, a spus Serghei Mizil.

