  MENIU  
Home > Vedete > Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: „Am pus botul să merg, că m-au convins niște oameni, dar nu recomand nimănui”

Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: „Am pus botul să merg, că m-au convins niște oameni, dar nu recomand nimănui”

Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: „Am pus botul să merg, că m-au convins niște oameni, dar nu recomand nimănui”
Amelia Matei
.

Serghei Mizil a vorbit despre experiența Asia Express, unde face echipă cu Mara Bănică pe Drumul Eroilor. În primele ediții, el s-a descurcat de minune și chiar a impresionat telespectatorii. Acum, Serghei Mizil spune adevărul despre întreaga experiență și ce s-a întâmplat la Asia Express.

Cine l-a convins pe Serghei Mizil să participe la Asia Express

Serghei Mizil și Mara Bănică participă împreună la Asia Express, acolo unde în primele ediții au făcut o figură foarte bună și au câștigat admirația telespectatorilor și a celorlalți concurenți. Mai mult, cei doi au câștigat și prima imunitate.

Cine este Serghei Mizil de la Asia Express 2025IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Serghei Mizil a vorbit despre emisiune și a mărturisit că nu ar recomanda niciunui prieten să participe. El a spus că a fost convins de câțiva oameni de excepție din staff și a avut parte de o echipă foarte profesionistă și înțelegătoare, motiv pentru experiența lui a fost una foarte bună. Cu toate acestea, el a recunoscut că a fost deranjat de faptul că a fost tratat „ca un pensionar” de către echipă.

„Nu i-aș recomanda niciunuia dintre prieteni. E o chestie așa, de… cum să spun… «Am pus botul» să merg, pentru că niște oameni deosebiți din staff, cu care am rămas prieteni și acolo și aici, m-au convins. Și care nu m-au mințit și au fost niște oameni deosebiți. Adică, în afară de concurenți, o mare surpriză pentru mine a fost stafful.

Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este Serghei Mizil de la Asia Express 2025. De ce este controversat, câți copii are și ce spune despre soție. El și Cora sunt căsătoriți de 36 de ani

Oameni deosebiți! Care au fost cu mine, care au condus, care au făcut absolut tot… Și cum s-au comportat cu mine cu grijă… Cum să spun… Bine, puțin m-a deranjat, că mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar (râde). Au fost momente pe care nu o să le uit niciodată! Caterincă maximă și distracție maximă”, a spus Serghei Mizil pentru Libertatea.

Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Recomandarea zilei

S-a îmbătat sau nu cu Gabi Tamaș? Care e adevărul 

El a demontat și zvonul potrivit căruia ar fi băut cu Gabi Tamaș în cadrul concursului. Show-ul a fost filmat în urmă cu mai multe luni, iar după ce vedetele s-au întors acasă, au apărut mai multe informații că Mizil și Tamaș ar fi băut împreună în Asia.

Serghei Mizil a spus că zvonurile nu sunt reale, pentru că fiecare concurent a dormit cu coechipierul și nici nu s-a întors în România în același timp cu Gabi Tămaș. 

Citește și: Serghei Mizil, primele impresii după întoarcerea de la filmările pentru noul sezon Asia Express: „Mi-am dat seama de caracterele oamenilor”

„Astea sunt toate scoase de la noi din echipă. Că am venit eu matol cu Gabi Tamaș. În primul rând, cine a dat știrea a fost competitor cu noi, că am aflat… A zis că eu am venit beat cu Gabi Tamaș. Dar eu nu stăteam cu Gabi Tamaș! Nu aveam cum să fiu beat cu Gabi Tamaș. Fiecare dormea cu partenerul lui din show. Și că am venit beat și că rânjeam… Unii vor să astupe așa anumite chestii… Dar nu înțeleg ce”, a spus Serghei Mizil.

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Așa imagini vezi doar în filmele horror! Calina, fata Catincăi Zilahy, ar fi devastat un apartament din sectorul 2
Așa imagini vezi doar în filmele horror! Calina, fata Catincăi Zilahy, ar fi devastat un apartament din sectorul 2
Fanatik
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
TV Mania
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Citește și...
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Familia Regală, în mijlocul unui scandal uriaş! Prinţul a recunoscut că are un băiat din flori: 'Mama mi-a zis că tatăl meu este...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Începe noul sezon Vocea României. Care va fi surpriza serii
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Au anunţat despărţirea după Asia Express. Scandal monstru în showbiz!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Elle
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
DailyBusiness.ro
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
Cum a reacționat Raluca Bădulescu după ce Alina Pușcău a făcut-o „ipocrită” la Asia Express
Cum a reacționat Raluca Bădulescu după ce Alina Pușcău a făcut-o „ipocrită” la Asia Express
Nunta dintre Ella și Andrei de la Insula Iubirii trebuia să aibă loc mâine. Ce s-a ales de invitații și de toate pregătirile
Nunta dintre Ella și Andrei de la Insula Iubirii trebuia să aibă loc mâine. Ce s-a ales de invitații și de toate pregătirile
Roxana Nemeș se pregătește să nască. Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să devină mămică
Roxana Nemeș se pregătește să nască. Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să devină mămică
Observator News
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
Libertatea pentru Femei
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 13 septembrie 2025. Nativii din zodiac au parte de o zi minunată
Horoscop 13 septembrie 2025. Nativii din zodiac au parte de o zi minunată
Alertă hidrologică: Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Alertă hidrologică: Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Anunțul lui Ilie Bolojan: ce spitale nu mai primesc bani prin PNRR. Vor fi finanțate prin fonduri europene
Anunțul lui Ilie Bolojan: ce spitale nu mai primesc bani prin PNRR. Vor fi finanțate prin fonduri europene
Titanic, 100 de ani mai târziu: nu icebergul ar fi cauzat dezastrul
Titanic, 100 de ani mai târziu: nu icebergul ar fi cauzat dezastrul
TV Mania
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton