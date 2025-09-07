Cine este Serghei Mizil de la Asia Express 2025. De ce este controversat, câți copii are și ce spune despre soție. El și Cora sunt căsătoriți de 36 de ani

Serghei Mizil face echipă cu Mara Bănică la Asia Express 2025. În vârstă de 71 de ani, Serghei este un fost pictor devenit om de afaceri și fiul demnitarului comunist Paul Niculescu-Mizil.

Cine este Serghei Mizil. Data nașterii, vârstă, carieră și familie

Serghei Mizil (71 de ani) se numără printre concurenții noului sezon Asia Express, în care face echipă cu jurnalista Mara Bănică (49 de ani). Serghei este considerat o persoană mondenă, motiv pentru care a apărut în diferite proiecte TV și cinematografice, unul dintre cele mai recente fiind filmul „Căsătoria”, regizat de Mihai Bendeac.

Serghei Mizil s-a născut pe data de 23 septembrie 1953, la București, într-o familie cu patru copii. Părinții lui au fost demnitarul comunist Paul Niculescu-Mizil și soția lui, Lidia Niculescu-Mizil. Serghei mai are o soră și un frate, Lidia și Doru. În total au fost patru frați, dintre care o soră, Donca, s-a stins din viață în octombrie 2021, din cauza unei ciroze.

„Azi e cea mai tristă zi din viața mea. Am pierdut-o pe sora mea, Donca. Dumnezeu să te odihnească…”, a transmis Serghei Mizil la acea vreme.

Un alt moment de cumpănă din viața bărbatului a fost moartea mamei, despre care a aflat la o petrecere de Revelion.

„Eram la o petrecere de Revelion si am primit telefon că să vin acasă, ca a murit mama. L-am găsit pe tata acolo, l-am întrebat dacă să chem salvarea, dar el mi-a zis: «Am pus mâna pe ea și e moartă. Lasă că o duc în dormitor»”, povestea Serghei Mizil în trecut, în cadrul unei emisiuni TV.

Cu ce sume s-au vândut tablourile lui Serghei Mizil și din ce își câștigă acum existența

Serghei Mizil a absolvit Liceul „Ion Luca Caragiale” și a urmat de Universitatea Națională de Arte Plastice din București. Serghei este un fost pictor devenit afacerist și persoană publică. În 2021, Serghei și-a lansat propriul podcast pe YouTube, „Pe bune”. Ulterior, proiectul și-a schimbat numele în „iȘmen”.

În trecut, Serghei Mizil a spus că primește o pensie de 1200 de lei de la stat. „Gândiți-vă că eu am pensie 1200 și mă costă medicamentele 2000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a dezvăluit.

În ianuarie 2025, România TV scria că tablourile pictate de Serghei Mizil se vând cu peste 1000 de euro. Una dintre lucrările sale, intitulată „Iarnă” (1983), a fost vândută pentru 1000 de euro, în timp ce alta, „Natură statică cu pești și tărtăcuță” (1982), a fost achiziționată pentru 1200 de euro. Descoperă tablourile în galeria foto de mai sus!

După mai mulți ani dedicați artei, Serghei Mizil a intrat în afaceri. „După Revoluție m-am axat pe restaurante. Iar acum, pe finalul carierei, m-am axat pe construcții”, declara în trecut. De-a lungul timpului, Mizil a fost un personaj controversat din cauza legăturii familiei sale cu blocul comunist. Pe vremea comuniștilor, Mizil aducea din străinătate lucruri la care românii doar visau, precum aparate video, casete video/audio și geci de blugi.

De 36 de ani iubește aceeași femeie

De 36 de ani, Serghei Mizil este căsătorit cu aceeași femeie, Cora Niculescu-Mizil, alături de care are două fete Smaranda Niculescu-Mizil și Ana-Maria Niculescu-Mizil.

„A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obișnuiam să arăt și latura asta”, spunea Mizil despre soția lui, în 2021.

„Eu și Serghei suntem căsătoriți de 36 de ani.(…) Serghei nu e obișnuit să aibă cheie de la casă. I se părea ciudat să-mi spună unde se duce. Sunt niște cerințe pe care le convenim cumva amândoi, dar există și o răsplată pentru tot acest pachet. Noi suntem foarte liberi în această relație. De la momentul în care eu am început să am preocupări spirituale, a reprezentat despărțirea celor două persoane din punctele de interes. Deci, până la momentul respectiv eram cumva în aceeași zonă de interes”, a povestit și Cora Mizil, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

