  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cine este Serghei Mizil de la Asia Express 2025. De ce este controversat, câți copii are și ce spune despre soție. El și Cora sunt căsătoriți de 36 de ani

Cine este Serghei Mizil de la Asia Express 2025. De ce este controversat, câți copii are și ce spune despre soție. El și Cora sunt căsătoriți de 36 de ani

Cine este Serghei Mizil de la Asia Express 2025. De ce este controversat, câți copii are și ce spune despre soție. El și Cora sunt căsătoriți de 36 de ani
Adelina Duinea
.

Serghei Mizil face echipă cu Mara Bănică la Asia Express 2025. În vârstă de 71 de ani, Serghei este un fost pictor devenit om de afaceri și fiul demnitarului comunist Paul Niculescu-Mizil.

Cine este Serghei Mizil. Data nașterii, vârstă, carieră și familie

Serghei Mizil și Mara Bănică la Asia Express 2025IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Serghei Mizil (71 de ani) se numără printre concurenții noului sezon Asia Express, în care face echipă cu jurnalista Mara Bănică (49 de ani). Serghei este considerat o persoană mondenă, motiv pentru care a apărut în diferite proiecte TV și cinematografice, unul dintre cele mai recente fiind filmul „Căsătoria”, regizat de Mihai Bendeac.

Serghei Mizil s-a născut pe data de 23 septembrie 1953, la București, într-o familie cu patru copii. Părinții lui au fost demnitarul comunist Paul Niculescu-Mizil și soția lui, Lidia Niculescu-Mizil. Serghei mai are o soră și un frate, Lidia și Doru. În total au fost patru frați, dintre care o soră, Donca, s-a stins din viață în octombrie 2021, din cauza unei ciroze.

„Azi e cea mai tristă zi din viața mea. Am pierdut-o pe sora mea, Donca. Dumnezeu să te odihnească…”, a transmis Serghei Mizil la acea vreme.

Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Recomandarea zilei

Un alt moment de cumpănă din viața bărbatului a fost moartea mamei, despre care a aflat la o petrecere de Revelion.

„Eram la o petrecere de Revelion si am primit telefon că să vin acasă, ca a murit mama. L-am găsit pe tata acolo, l-am întrebat dacă să chem salvarea, dar el mi-a zis: «Am pus mâna pe ea și e moartă. Lasă că o duc în dormitor»”, povestea Serghei Mizil în trecut, în cadrul unei emisiuni TV.

Nu se mai ascund! Celebrul sportiv și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Nu se mai ascund! Celebrul sportiv și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii

Cu ce sume s-au vândut tablourile lui Serghei Mizil și din ce își câștigă acum existența

Tablouri pictate de Serghei Mizil (4)IconVEZI  GALERIA  FOTO(11 / 16)

Serghei Mizil a absolvit Liceul „Ion Luca Caragiale” și a urmat de Universitatea Națională de Arte Plastice din București. Serghei este un fost pictor devenit afacerist și persoană publică. În 2021, Serghei și-a lansat propriul podcast pe YouTube, „Pe bune”. Ulterior, proiectul și-a schimbat numele în „iȘmen”.

În trecut, Serghei Mizil a spus că primește o pensie de 1200 de lei de la stat. „Gândiți-vă că eu am pensie 1200 și mă costă medicamentele 2000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a dezvăluit.

În ianuarie 2025, România TV scria că tablourile pictate de Serghei Mizil se vând cu peste 1000 de euro. Una dintre lucrările sale, intitulată „Iarnă” (1983), a fost vândută pentru 1000 de euro, în timp ce alta, „Natură statică cu pești și tărtăcuță” (1982), a fost achiziționată pentru 1200 de euro. Descoperă tablourile în galeria foto de mai sus!

După mai mulți ani dedicați artei, Serghei Mizil a intrat în afaceri. „După Revoluție m-am axat pe restaurante. Iar acum, pe finalul carierei, m-am axat pe construcții”, declara în trecut. De-a lungul timpului, Mizil a fost un personaj controversat din cauza legăturii familiei sale cu blocul comunist. Pe vremea comuniștilor, Mizil aducea din străinătate lucruri la care românii doar visau, precum aparate video, casete video/audio și geci de blugi.

Citește și: Serghei Mizil, primele impresii după întoarcerea de la filmările pentru noul sezon Asia Express: „Mi-am dat seama de caracterele oamenilor”

De 36 de ani iubește aceeași femeie

De 36 de ani, Serghei Mizil este căsătorit cu aceeași femeie, Cora Niculescu-Mizil, alături de care are două fete Smaranda Niculescu-Mizil și Ana-Maria Niculescu-Mizil.

„A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obișnuiam să arăt și latura asta”, spunea Mizil despre soția lui, în 2021.

„Eu și Serghei suntem căsătoriți de 36 de ani.(…) Serghei nu e obișnuit să aibă cheie de la casă. I se părea ciudat să-mi spună unde se duce. Sunt niște cerințe pe care le convenim cumva amândoi, dar există și o răsplată pentru tot acest pachet. Noi suntem foarte liberi în această relație. De la momentul în care eu am început să am preocupări spirituale, a reprezentat despărțirea celor două persoane din punctele de interes. Deci, până la momentul respectiv eram cumva în aceeași zonă de interes”, a povestit și Cora Mizil, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Foto: Instagram; Facebook; Antena 1

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Fanatik
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta”
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta”
GSP.ro
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Clipe de groază pentru actrița Ioana Ginghină. Un vecin inconștient a dat foc grădinii
„Dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă.” Cristina Bâtlan, dezvăluiri rare din culisele antreprenoriatului și vieții personale / Exclusiv
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
„Dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă.” Cristina Bâtlan, dezvăluiri rare din culisele antreprenoriatului și vieții personale / Exclusiv
„Dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă.” Cristina Bâtlan, dezvăluiri rare din culisele antreprenoriatului și vieții personale / Exclusiv
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce ispită de la Insula Iubirii a apărut alături de Nicușor Dan și Maia Sandu în Republica Moldova: „Am avut onoarea...”
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce ispită de la Insula Iubirii a apărut alături de Nicușor Dan și Maia Sandu în Republica Moldova: „Am avut onoarea...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
DailyBusiness.ro
Marian Vanghelie, în instanță cu Oana Mizil. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Marian Vanghelie, în instanță cu Oana Mizil. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Prețurile chiriilor au explodat: 450 de euro pe lună pentru o garsonieră în București. Cum arată situația în alte orașe
Prețurile chiriilor au explodat: 450 de euro pe lună pentru o garsonieră în București. Cum arată situația în alte orașe
A1.ro
Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată
Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună. O zodie are o zi de coșmar, pierde sume uriașe de bani
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună. O zodie are o zi de coșmar, pierde sume uriașe de bani
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv
„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Observator News
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum poți să-ți vezi istoricul medical fără să mergi la doctor. Platformă specială a CNAS
Cum poți să-ți vezi istoricul medical fără să mergi la doctor. Platformă specială a CNAS
Boala regelui Charles, folosită în propaganda curentului antivaccinist
Boala regelui Charles, folosită în propaganda curentului antivaccinist
Vremea ia o întorsătură radicală! Când vor veni primele ninsori?
Vremea ia o întorsătură radicală! Când vor veni primele ninsori?
Horoscop 7 septembrie 2025. Zodiile protejate de astre
Horoscop 7 septembrie 2025. Zodiile protejate de astre
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton