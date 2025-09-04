Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii

Mara Bănică face echipă cu Serghei Mizil la Asia Express 2025. Jurnalista și-a făcut debutul în presă acum mai bine de trei decenii, este căsătorită cu un afacerist și are doi copii, o fetiță din actualul mariaj și un fiu dintr-o fostă relație.

Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. Data nașterii, vârstă, carieră și viață personală

Mara Bănică (49 de ani) revine la dublu pe micul ecran, în calitate de concurentă la Asia Express 2025 și în calitate de gazdă a emisiunii Spynews TV Special, de la Antena Stars. Show-ul de la Antena 1 are premiera duminică, 7 septembrie, de la 20:00, în timp ce emisiunea de la Antena Stars s-a lansat pe 18 august și se difuzează de luni până joi, de la 18.

Mara Bănică s-a născut pe data de 21 noiembrie 1975 și are în prezent vârsta de 49 de ani. Mara a urmat Facultatea de Jurnalism și și-a făcut debutul în presă ca reporter la TV Soti, în 1994. Apoi, jurnalista a fost corespondent al publicației ZIUA. De-a lungul timpului, Mara a lucrat la Realitatea TV, Național TV, Kanal D, Antena 1 și Antena Stars. Totodată, în 2022, Mara a câștigat emisiunea-concurs „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de la Pro TV.

Mara Bănică s-a remarcat în spațiul public în emisiunea „Acces Direct”, în cadrul căreia dezbătea diverse subiecte, de la cele mondene și de actualitate, la drame sociale și povești de viață. Un alt punct de referință din cariera ei este perioada în care a fost corespondent de război pe fronturile din Irak, Afghanistan și Kosovo. Totodată, jurnalista a acoperit atentatele din Spania și de la Londra, dar și subiecte precum eliberarea Fâșiei Gaza.

A fost corespondent de război

În ianuarie 2023, în emisiunea „În Oglindă”, Mara Bănică a vorbit despre experiența din Irak.

„Abia așteptam. Eu lucrasem pe Poliție. Eram reporter acreditat la MAI deja de 7 ani. Era prima oară când auzeam de un astfel de eveniment și se punea problema să plece reporteri de la noi. Cine să plece altcineva?! M-am dus la Cristoiu, i-am bătut la ușă și i-am zis că vreau să plec în Irak. Mi-a zis că plec, dar șeful nu voia să dea și operator așa că am plecat cu o cameră mică, a lui Cristoiu. Era o cameră de buzunar cu care am filmat singură, în timpul războiului.

Am stat acolo o lună și jumătate și am transmis de acolo. În 2003 nu aveam nicio percepție despre cum sunt primite imaginile pe care le transmit eu, cum sunt transmisiunile mele și am primit un premiu Cel mai obiectiv corespondent de război”, a povestit Mara Bănică, pentru sursa citată.

A primit 1% șanse să-și revină din comă la 27 de ani

La 27 de ani, după ce s-a întors din Irak, Mara Bănică a sfârșit într-o comă. Jurnalista nu a dezvăluit cum a ajuns în acea stare, însă a povestit că a avut o conversație cu Dumnezeu la momentul respectiv.

„La 27 de ani, Dumnezeu mi-a dat o cumpănă grea. Am fost în comă, am avut 1% șanse să trăiesc. În respectiva comă am văzut niște lucruri. Mergeam spre ceva și comunicam cu un prieten bun. Cred că era Dumnezeu! Mi-a zis că mor. Am spus că asta este! (…) M-a întrebat dacă nu mai am nimic de făcut pe Pământ. Încerca să mă convingă să stau, dar îmi era foarte bine unde mă duceam. I-am zis: «Un copil!»”, a povestit jurnalista, în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

Din anul 2021, Mara Bănică este căsătorit cu un afacerist a cărui identitate nu a dorit să o facă publică până la acest moment. Din mariajul cu acesta, Mara are o fiică, Donca Maria, în vârstă de 3 ani. Dintr-o relație anterioară, Mara mai are un fiu, Dima, în vârstă de 14 ani.

