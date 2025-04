Serghei Mizil, primele impresii după întoarcerea de la filmările pentru noul sezon Asia Express: „Mi-am dat seama de caracterele oamenilor”

Serghei Mizil a împărtășit primele impresii după întoarcerea de la filmările pentru Asia Express 2025, sezonul 8. Actorul a făcut echipă cu jurnalista Mara Bănică în competiția de la Antena 1.

Serghei Mizil, primele dezvăluiri despre experiența Asia Express

Serghei Mizil (72 de ani) a oferit primele detalii despre experiența Asia Express, la scurt timp după încheierea filmărilor sezonului 8. Actorul a spus ce țară l-a impresionat cel mai puternic, dar și ce părere și-a format despre ceilalți concurenți.

„A fost o experiență frumoasă, reușită. Mi-am dat seama de caracterele oamenilor. Oricum, toată brigada a fost extraordinară, haioși, simpatici. Și fetele, și băieții, absolut toată lumea. Pe mine nu m-a deranjat nimeni. Nici eu pe ei, nici ei pe mine. Dimpotrivă, am fost unul dintre cei mai iubiți oameni din acest concurs”, a spus Serghei Mizil, potrivit Spynews.ro.

Serghei Mizil și Mara Bănică s-au luptat pentru marele premiu Asia Express, sezonul 8, cu perechile formate din:

Catinca Roman și fiica ei, Calina Dumitrescu

Modelul Alina Pușcău și designerul de interior Cristina Postu

Actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

Foștii jucători de fotbal Gabriel Tamaș și Dan Alexa

Dansatorul Emil Rengle și logodnicul lui, artistul Alejandro Fernandez

Cântăreața Karmen Simionescu și hairstylista Olga Barcari

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam

Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fostul ei soț

Serghei Mizil a avut numai cuvinte de laudă și despre echipa de producție. Totodată, actorul a spus ce țară l-a impresionat cel mai puternic. Asia Express – Drumul Eroilor s-a filmat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

„Echipa foarte mișto. Oamenii care lucrează la această emisiune sunt foarte, foarte mișto. O atmosferă foarte plăcută. Am văzut lucruri pe care nu le vedeam, de-asta am și mers, că altfel nu aveam cum să le văd în viața mea. Spectaculos, Vietnamul este spectaculos. Nu credeam că poate ajunge o țară în 10 ani la o asemenea dezvoltare”, a mai spus Serghei Mizil, potrivit sursei citate.

Citește și: Anda Adam a provocat probleme la Asia Express. Doar Mona Segal a reușit să o liniștească

Mara Bănică, impresii „la cald” despre Asia Express 2025

La rândul ei, Mara Bănică și-a lăudat co-echipierul și a declarat aventura Asia Express drept o experiență „altfel” pentru ea.

„Filmările pentru Asia Express s-au terminat. Și știu din experiență că, dacă nu scrii «la cald» ce simți, trăirile ți se diluează, în timp. În primul rând, «bravo mie» că la 50 de ani m-am încumetat să merg! Ba nu! În primul rând, «bravo, Serghei Mizil!». Că are 72 și veți vedea în toamnă cât de mega fantastic a fost omul ăsta în aventura noastră!”, a scris Mara Bănică, pe Instagram.

Jurnalista a transmis și că se bucură că a avut ocazia să-i cunoască pe ceilalți concurenți, cu care a legat noi prietenii.

„Mă bucur că am cunoscut mai în profunzime niște oameni. O iubesc pe Băduleasca de mor, însă Florin e o minunăție, Tamaș & Alexa sunteți unici, Alina, Cristina, Karmen, Olga, Emil, Alejandro, Ștefan & Alex & all, am fost cu toții parte a unei aventuri care ne-a purtat prin aproape toate stările posibile pe care le poate experimenta un om, iar treaba asta o datorăm zecilor de oameni din spatele acestei producții imense, fără îndoială cea mai tare din România!”, a mai scris jurnalista în mediul online.

În cadrul aceleiași postări, Mara Bănică a anunțat că revine pe micile ecrane, la „Un Show Păcătos”.

„Au fost două luni altfel pentru mine, dar v-am dus dorul. Experiența «fără telefon» te face, oricum, mai puternic! Asia Express se va difuza din toamnă, dar credeți-mă pe cuvânt, e de neratat! Bine v-am regăsit!”, a încheiat.

Citește și: Care ar fi echipele finaliste de la Asia Express 2025. Detalii incredibile din culisele emisiunii

Cine sunt Serghei Mizil și Mara Bănică

Serghei Niculescu-Mizil, fiul demnitarului comunist Paul Niculescu-Mizil, este un pictor, actor și om de afaceri român. Serghei este considerat o persoană mondenă, motiv pentru care a apărut în diferite proiecte TV și cinematografice, cele mai recente fiind reality show-ul Asia Express și filmul „Căsătoria”, regizat de Mihai Bendeac.

În 2021, Serghei Mizil și-a lansat propriul podcast pe YouTube, „Pe bune”. Ulterior, proiectul și-a schimbat numele în „iȘmen”.

Mara Bănică a debutat pe micul ecran ca reporter la TV Soti, apoi a fost corespondent al publicației ZIUA. A lucrat la Realitatea TV, Național TV, Kanal D și Antena 1. A fost corespondent de război pe fronturile din Irak, Afghanistan, Kosovo și a acoperit atentatele din Spania și Londra și subiecte precum eliberarea Fâșiei Gaza.

După retragerea de la „Acces Direct” și participarea la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Mara Bănică a lansat emisiunea „Povești de Film, cu Mara Bănică”, la Bollywood TV și pe YouTube, iar în prezent face parte din echipa „Un show păcătos”, de la Antena Stars.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News