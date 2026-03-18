Traian Băsescu avertizează că România este prinsă între două războaie periculoase, în Ucraina și Orientul Mijlociu. Fostul președinte critică autoritățile pentru lipsa de prevenție, subliniind riscurile directe pentru populație.

Traian Băsescu avertizează România asupra riscurilor din cauza tensiunilor globale

Românii trebuie să se pregătească pentru orice scenariu, avertizează fostul președinte Traian Băsescu, subliniind riscurile generate de conflictele armate din Ucraina și Orientul Mijlociu.

„O spun foarte deschis: ni se pot întâmpla foarte multe”, a declarat acesta la B1 TV.

În contextul războiului din Ucraina, început pe 24 februarie 2022, și al conflictului recent dintre SUA, Israel și Iran, România se află într-o poziție delicată. Fostul șef al statului atrage atenția că ambele conflicte implică echipamente militare care ar putea lovi teritoriul nostru.

„România este într-o situație dificilă, iar populația trebuie conștientizată. Pacea nu e o garanție. Nu avem certitudinea că țara noastră nu va fi afectată”, a explicat Traian Băsescu.

În data de 28 februarie 2026, Israelul și SUA au lansat atacuri în Iran, eveniment care a dus la uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Ulterior, Iranul a reacționat dur la adresa statelor care ar sprijini aceste acțiuni.

Pe 16 martie, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a transmis un avertisment către România: „Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului””.

Băsescu, despre pregătirea populației

Un alt punct sensibil adus în discuție de Băsescu este lipsa unei pregătiri adecvate a populației pentru situații de urgență.

„Dacă aud sirenele, eu și familia mea unde ne ducem? Sunt pregătiți să le ofer siguranță și hrană celor dragi pentru o perioadă?”, a întrebat retoric fostul președinte, subliniind nevoia de conștientizare la nivel individual.

În plus, Traian Băsescu critică declarațiile oficialilor români care îndeamnă la calm fără să ofere o strategie concretă de protecție.

„Ne amăgim cu această siguranță că nu ni se întâmplă nimic. Nici statele din jurul Iranului nu au fost implicate în război, dar s-au trezit lovite pe teritoriul propriu. Avem nevoie de mai multă responsabilitate”, a precizat el.

Nicușor Dan susține că România este protejată de NATO

Președintele în exercițiu, Nicușor Dan, a declarat în repetate rânduri că România este protejată de NATO.

„Încă din momentul în care România a intrat în NATO, este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de Statele Unite”, a afirmat acesta pe 5 martie 2026, în timpul unei vizite oficiale în Polonia.

Totuși, aceste asigurări nu au reușit să disipeze îngrijorările exprimate de anumiți lideri politici și analiști.

În fața acestor riscuri, Traian Băsescu îndeamnă atât autoritățile, cât și cetățenii să adopte o atitudine proactivă.

„Cred că ar trebui să facem mai mult. Este crucial să fim pregătiți pentru orice eventualitate, să ne punem întrebările grele și să căutăm răspunsuri clare”, a subliniat fostul președinte.

Sursă foto: Profimedia

