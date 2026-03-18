Imagine virală cu Nicușor Dan. Președintele a donat sânge la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a donat sânge în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, marți dimineață, îndemnând românii să contribuie la salvarea de vieți prin gesturi simple de solidaritate. Imaginea cu șeful statului întins pe scaun și donând sânge a devenit virală.

„Donează sânge, salvează vieți!” Acesta este mesajul puternic transmis de președintele României, Nicușor Dan, care a participat la o acțiune specială de donare de sânge organizată în impresionanta Sală a Unirii din Palatul Cotroceni. Evenimentul, inițiat de Administrația Prezidențială, a avut scopul de a atrage atenția asupra nevoii critice de rezerve de sânge în spitalele din România.

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a subliniat importanța acestui gest simplu, dar esențial.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis Nicușor Dan.

Solidaritatea și responsabilitatea socială au fost valorile promovate prin această inițiativă, iar președintele a făcut un apel la toți românii să doneze sânge în mod periodic.

„Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele încurajează donarea de sânge

Președintele Nicușor Dan încurajează, de mulți ani, donarea periodică de sânge. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu”, iar șeful statului a mulțumit personal tuturor celor implicați.

„Le mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale “Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00”, a mai spus Nicușor Dan.

Sursă foto: Facebook

