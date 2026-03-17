Scandal de proporții în Parlament. Țipete și pumni în masă la comisia pentru bugetul Ministerului Transporturilor: „Controlați-vă!”

Scandal de proporții în Parlament, în timpul dezbaterilor privind bugetul Ministerului Transporturilor. Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta de ședință. „Controlați-vă!”, i-a transmis aceasta. Iată ce s-a întâmplat în Parlament

Pumni în masă și strigăte din cauza bugetului Ministerului Transporturilor

Țipete la comisia în care se discuta bugetul Ministerului Transportilor. Deputatul PSD Adrian Câciu a strigat la președinta de ședință, după ce aceasta nu i-a răspuns la o întrebare.

Gabriela Horga, senatoarea PNL care conducea ședința, l-a întrebat pe ministrul Transporturilor despre datoriile la stat pe care le au companiile din subordine, asta în contextul în care PSD spune că Guvernul trebuie să recupereze arieratele, pentru susținerea pachetului cu ajutoare sociale.

Citește și: Ana Birchall, fotografie rară cu soțul și cu fiul ei. Ce mesaj a transmis în prima zi de facultate. Fiul ei a absolvit Trinity College, la Oxford

„Aduc aminte tuturor că șeful ANAF este de la PNL de șase ani. Arieratele se recuperează de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR. Nu ministrul Transporturilor se ocupă cu recuperarea”, a spus Adrian Câciu, conform Digi24.

Gabriela Horga l-a acuzat pe social-democrat că minte.

„Noi aici discutăm despre faptul că spuneți că finanțați un pachet din așa ceva și, din nou, mințiți. Mințiți așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre acest buget!”, a spus președinta de ședință.

Dalog halucinant în Parlament

De aici, dialogul a derapat și cei doi au început să țipe unul la celălalt.

Adrian Câciu: Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică. Gabriela Horga: Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum.

Citește și: Dumitru Gherman, fost deputat al PSD a murit la vârsta de 70 de ani

Adrian Câciu: Da, vă țin lecții.

Gabriela Horga: Nu mai țineți lecții, că doar jigniți colegii. Trecem la întrebări.

Adrian Câciu: Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!

Gabriela Horga: Vă rog controlați-vă. E a doua oară când nu vă controlați în ședințele comisiei – vă faceți partidul de râs.

Gabriela Horga, despre derapajul lui Adrian Câciu

La finalul ședinței, liberala Gabriela Horga a vorbit despre reacțiile lui Adrian Cârciu, spunând că acesta jignește și comportamentele sale ar trebui sancționate.

Citește și: A murit Dumitru Lupescu, membru fondator al partidului USR. Mesajul președintelui Nicușor Dan

„Atunci când nu are argumente, domnul Câciu jignește și are alte modalități de reacție decât cele normale. Derapajele comportamentale trebuie sancționate. Trebuie să folosim argumente. Din cauza lipsei de soluții, pe care nu le găsește, a venit cu astfel de reacții. Este reacția unui domn de la PSD care minte atunci când propune o sursă de finanțare care nu are o bază reală”, a explicat aceasta, conform sursei citate.

