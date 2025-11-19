A murit Dumitru Lupescu, membru fondator al partidului USR. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Comunitatea politică din România este în doliu. Dumitru Lupescu, unul dintre fondatorii USR, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Anunțul trist a fost făcut de Nicușor Dan, președintele României, pe pagina sa oficială de Facebook.
Dumitru Lupescu a fost o figură importantă în peisajul politic românesc, fiind membru fondator al USB, care ulterior a devenit USR. Cariera sa în serviciul public a fost marcată de curaj și dedicare pentru cauze civice.
Nicușor Dan a adus un omagiu emoționant lui Lupescu, scriind: ”Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță. Așa ne-am cunoscut, a fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească!”
Originar din comuna Gura Șuții, Lupescu s-a stabilit în București, unde a devenit un apărător înfocat al drepturilor cetățenești. Cu un trecut militar, fiind locotenent-colonel în rezervă, el a demonstrat aceeași determinare și în viața civilă.
Un exemplu remarcabil al implicării sale civice datează din 2005. Atunci, Lupescu a inițiat o bătălie legală împotriva construirii unei benzinării în fața blocului pe care îl administra. După patru ani de procese, el a ieșit victorios, reușind să păstreze spațiul verde.
Pierderea lui Dumitru Lupescu lasă un gol în rândurile activiștilor civici și ale politicienilor dedicați binelui public. Conform Cancan, lupta sa pentru dreptate și implicarea în formarea USR vor rămâne parte din moștenirea sa politică.
Comunitatea politică și civică din România își ia rămas bun de la un membru respectat, a cărui contribuție la dezvoltarea democrației și a spiritului civic va fi amintită cu respect.
Sursă foto: Facebook
