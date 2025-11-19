A murit Dumitru Lupescu, membru fondator al partidului USR. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Doliu în politica românească. Dumitru Lupescu, membru fondator al USR, a încetat din viață la 75 de ani. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat decesul printr-un mesaj emoționant pe Facebook.

Dumitru Lupescu s-a stins la 75 de ani

Comunitatea politică din România este în doliu. Dumitru Lupescu, unul dintre fondatorii USR, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Anunțul trist a fost făcut de Nicușor Dan, președintele României, pe pagina sa oficială de Facebook.

Dumitru Lupescu a fost o figură importantă în peisajul politic românesc, fiind membru fondator al USB, care ulterior a devenit USR. Cariera sa în serviciul public a fost marcată de curaj și dedicare pentru cauze civice.

Nicușor Dan a adus un omagiu emoționant lui Lupescu, scriind: ”Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță. Așa ne-am cunoscut, a fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească!”

Citește și: Judecătorii CCR ar putea rămâne fără bonusul de pensionare. Proiectul, votat de Senatul României

Citește și: Reacția lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „A fost un erou contemporan cu noi”

O viață dedicată cauzelor civice

Originar din comuna Gura Șuții, Lupescu s-a stabilit în București, unde a devenit un apărător înfocat al drepturilor cetățenești. Cu un trecut militar, fiind locotenent-colonel în rezervă, el a demonstrat aceeași determinare și în viața civilă.

Un exemplu remarcabil al implicării sale civice datează din 2005. Atunci, Lupescu a inițiat o bătălie legală împotriva construirii unei benzinării în fața blocului pe care îl administra. După patru ani de procese, el a ieșit victorios, reușind să păstreze spațiul verde.

Citește și: Sondaj CURS pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine conduce în preferințele bucureștenilor

Citește și: Ilie Bolojan, anunț despre bugetul pe anul viitor. „Aceasta este o problemă majoră!” Mesajul premierului pentru români

Pierderea lui Dumitru Lupescu lasă un gol în rândurile activiștilor civici și ale politicienilor dedicați binelui public. Conform Cancan, lupta sa pentru dreptate și implicarea în formarea USR vor rămâne parte din moștenirea sa politică.

Comunitatea politică și civică din România își ia rămas bun de la un membru respectat, a cărui contribuție la dezvoltarea democrației și a spiritului civic va fi amintită cu respect.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News