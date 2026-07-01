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Luptătorul MMA George Radu a murit înecat într-un lac din Kehl, Germania. Cu puțin timp înainte, sportivul avusese o presimțire tragică.

Luptătorul MMA George Radu a murit

Comunitatea RXF din România este zguduită de dispariția fulgerătoare a luptătorului MMA George Radu, care și-a pierdut viața în Germania, pe 29 iunie, într-un lac din orașul Kehl, landul Baden-Württemberg.

Sportivul în vârstă de 33 de ani, cunoscut pentru performanțele sale în ring, abia ajunsese în această țară.

Înainte de tragedie, George Radu le-a mărturisit prietenilor săi că se simțea foarte rău.

„Poate mor pe aici, departe de casă”, le-ar fi spus el, conform relatărilor apropiaților.

Deși răpus de o stare de rău, sportivul a ales să se alăture prietenilor pentru o zi de relaxare la lac.

Ultima sa săritură în apă s-a transformat într-un coșmar. În timp ce încerca să ajungă la mal, i s-a făcut rău și a fost luat de curenți. Echipele de salvare continuă și astăzi căutările trupului său, sperând să aducă un strop de alinare familiei îndurerate.

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Familia speră ca trupul luptătorului să fie recuperat

Radu George era de puțin timp în Germania, un detaliu care face pierderea sa și mai greu de acceptat pentru cei dragi. Rețelele sociale sunt inundate de mesaje de condoleanțe, fiecare exprimând durerea profundă cauzată de această tragedie neașteptată.

„Încă nu pot să cred că asta este realitatea. Mă doare sufletul și parcă refuz să accept că nu o să te mai vedem niciodată. De ce ai plecat așa, frate? De ce atât de devreme?”, a scris un prieten apropiat pe Facebook.

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Verișoara sportivului a cerut ajutorul comunității, rugându-se pentru găsirea trupului: „Campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”.

Un alt prieten, vizibil marcat de pierdere, a transmis: „Nu pot să cred. Scriu aceste rânduri cu lacrimi în barbă. Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun cu suflet curat”.

George Radu va rămâne în memoria comunității RXF ca un sportiv dedicat și un prieten de încredere. Dincolo de luptele sale spectaculoase din ring, el a fost un sprijin neprețuit pentru tinerii luptători aflați la început de drum, inspirându-i prin optimismul și pasiunea sa pentru sport.

Sursă foto: Facebook

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