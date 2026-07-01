Victor Willis, solistul principal al legendarei trupe Village People, a murit la 74 de ani

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Lumea muzicii își ia rămas bun de la una dintre cele mai puternice și recunoscute voci ale epocii de aur a muzicii disco. Victor Willis, solistul principal și coautorul celor mai mari succese ale legendarei trupe Village People, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani.

Artistul s-a stins din viață în urma unei suferințe scurte, dar extrem de violente, lăsând în urmă o moștenire culturală uriașă și o coregrafie celebră, nelipsită de la petrecerile din întreaga lume. Anunțul oficial a fost făcut public de către reprezentanții formației, provocând un val de tristețe în rândul milioanelor de fani care au dansat pe ritmurile sale timp de decenii.

O dispariție fulgerătoare și un apel la discreție

Vestea morții artistului a fost confirmată prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale grupului muzical, unde s-a precizat că decesul a survenit la începutul acestei săptămâni, notează BBC. Familia și colegii de scenă au dorit ca ultimele momente și ceremonia de adio să rămână ferite de ochii publicului, cerând presei și admiratorilor să le respecte intimitatea în aceste clipe extrem de dureroase.

„Suntem profund triști să anunțăm decesul lui Victor Willis, solistul principal al trupei Village People. Victor s-a stins din viață luni, 30 iunie 2026, în urma unei boli scurte, dar agresive. Se solicită respectarea discreției”, se arată în scurta declarație publicată pe pagina oficială a formației.

De la corul bisericii la celebritatea mondială în haine de polițist

Născut în statul Texas și crescut în San Francisco, Victor Willis a descoperit muzica încă din copilărie, cântând muzică religioasă în biserica tatălui său, înainte de a fi atras de jazz și muzica de suflet. După ce a bifat apariții de succes în spectacole de teatru muzical pe marile scene din Las Vegas și New York, viața lui s-a schimbat radical în anul 1977, când a fost remarcat de un producător francez.

Acesta l-a transformat în liderul unei noi trupe care avea să cucerească planeta prin ritmuri irezistibile și costume inspirate din personaje masculine arhetipale, Willis fiind cel care purta uniforma de polițist sau de ofițer de marină.

Melodii precum „Go West”, „In The Navy” și, mai ales, megahitul „YMCA” au transformat formația într-un fenomen global. Cu toate acestea, succesul uriaș a venit la pachet cu mari presiuni. Willis a părăsit grupul la finele anilor ’70, confruntându-se ulterior cu o perioadă neagră, marcată de depresie și probleme grave legate de consumul de substanțe interzise.

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„Am devenit foarte deprimat de-a lungul anilor și am decis pur și simplu să dispar din peisaj. Așa că m-am refugiat în droguri. Am petrecut anii 1980 și ’90… ei bine, am fost cam distrus de droguri, pentru că eram dezamăgit de cum stăteau lucrurile și am devenit frustrat, am renunțat pentru o vreme și am decis că nu vreau să mai fac parte din asta. Mi se luase atât de mult, încât m-am orientat pur și simplu spre droguri”, mărturisea sincer artistul într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

Lupta pentru drepturile de autor și revenirea spectaculoasă pe scenă

După ce a reușit să își reabiliteze complet viața în anul 2006, Victor Willis a început o lungă bătălie juridică împotriva companiilor care îi controlau melodiile. În anul 2015, justiția americană i-a dat câștig de cauză, recunoscându-i jumătate din drepturile de proprietate asupra pieselor scrise, fapt ce i-a deschis calea pentru a reveni triumfător în fruntea trupei în 2017.

În ultimii ani, melodia „YMCA” a fost folosită intens în campaniile politice din Statele Unite ale Americii, o situație pe care Willis a acceptat-o cu greu din cauza legislației americane, dar pe care a gestionat-o în final cu maturitate artistică. Până în ultimele sale momente, solistul a susținut cu tărie că muzica sa are un caracter universal și că textul care a făcut istorie nu a fost înțeles corect de către o parte a publicului, fiind inspirat doar din realitatea simplă a unor centre de tineret din San Francisco.

„Pentru mine, YMCA era despre faptul că, așa cum spune și ultimul vers, ‘Ei te pot ajuta să o iei de la capăt’. O persoană ar putea merge să stea la hoteluri scumpe. Dar dacă nu ai genul ăsta de bani, s-ar putea să fii nevoit să mergi acolo”, explica Victor Willis în declarațiile sale, lăsând în urmă o piesă inclusă în Registrul Național de Înregistrări al Bibliotecii Congresului Statelor Unite datorită importanței sale culturale și istorice.

Foto – Facebook

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