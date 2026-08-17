Loredana, apariție incendiară într-o ținută transparentă. Reacția lui Cătălin Botezatu

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Loredana Groza (56 ani) a încins spiritele pe internet, după ce a publicat o imagine în care apare îmbrăcată cu o ținută transparentă. Printre cei care au reacționat imediat s-a aflat și designerul Cătălin Botezatu.

Loredana, apariție incendiară într-o ținută transparentă

Loredana Groza demonstrează din nou că vârsta este doar un număr. La 56 de ani, artista continuă să inspire prin apariții pline de îndrăzneală, iar cea mai recentă postare a ei pe Instagram a stârnit valuri de reacții.

Într-o fotografie realizată într-un lift, Loredana poartă o ținută transparentă, de tip plasă, completată de un bikini negru și încălțări într-o nuanță deschisă.

Imaginea a fost însoțită de un mesaj la fel de îndrăzneț: „Meet me at the top”.

Cunoscută pentru alegerile vestimentare îndrăznețe și spectaculoase de pe scena muzicală, Loredana nu se teme să iasă din tipare. În fotografia recentă, artista pozează cu încredere, sprijinindu-se de balustradele liftului, iar detaliile metalice și oglinzile din jur subliniază aerul elegant al cadrului. Părul blond lăsat liber adaugă un element de naturalețe unei apariții altfel electrizante.

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Reacția lui Cătălin Botezatu

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar printre ele s-a remarcat comentariul designerului Cătălin Botezatu, care a descris-o drept o „DIVA TOTALĂ!!!!”, însoțit de emoji-uri cu inimioare.

Prietenia dintre cei doi este una binecunoscută, iar relația lor strânsă a fost celebrată de-a lungul timpului.

În urmă cu câțiva ani, la Young Island Festival din Bacău, Loredana Groza a susținut un recital memorabil, iar Cătălin Botezatu a fost invitat special. Cei doi s-au întâlnit la hotelul unde erau cazați și au avut parte de un moment emoționant când designerul i-a oferit artistei un buchet de flori de busuioc proaspete.

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„Cel mai sexy bărbat din România!”, i-a spus Loredana chiar de pe scenă, în fața publicului, arătându-și aprecierea pentru prietenul său de suflet.

Loredana a vorbit despre legătura lor specială, subliniind puterea relației lor de-a lungul anilor.

„Am trăit niște momente fantastice împreună, am avut șansa să parcurgem niște epoci foarte diferite de cea de astăzi și să rămânem puternici, în picioare, relevanți pentru atâtea generații care s-au schimbat și s-au schimbat”, a declarat artista în urmă cu ceva timp.

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Sursă foto: Instagram

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