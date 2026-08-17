  MENIU  
Home > Vedete > Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la mare. Ce l-a rugat pe soțul ei: „Să nu mi se vadă burta!”

Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la mare. Ce l-a rugat pe soțul ei: „Să nu mi se vadă burta!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 17.08.2026, 16:45
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andreea Esca a postat o serie de imagini din vacanța în care a fost la socrii ei, în Franța. Prezentatoarea a purtat un costum de baie verde, întreg, iar înainte de ședința foto, ea a avut mai multe cerințe pentru soțul ei, Alexandre Eram. 

Andreea Esca, imagini din vacanța în Franța

Știrista l-a instruit pe soțul ei și i-a explicat ce fel de cadre are voie să facă. Alexandre Eram este pasionat de fotografie, așa că i-a făcut câteva poze Andreei Esca. Vedeta a glumit pe seama felului în care urma să fie prinsă în fotografii și i-a transmis câteva cerințe clare, astfel încât soțul ei să evite anumite unghiuri care nu o avantajează. 

Andreea Esca la Cannes 2026, fotografiată de Mihai Octavianos (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

„Te rog fă-mi o poză în care să nu mi se vadă burta!”, „Nici sânii că sunt prea, prea…”, „Brațele s-au cam bubulit! Și eu nu modific pozele! Nu mă lua așa de aproape!”, sunt câteva dintre cerințele Andreei Esca către soțul ei.

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

„Și ce mai vrei să pozez?!”, ar fi răspuns Alexandre Eram. „Clema de păr! Deși este un subiect controversat…”. spune prezentatoarea TV.

Citește și: Cum a răspuns Andreea Esca atunci când a fost întrebată dacă are în plan să se retragă din televiziune: „Cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe” / Exclusiv

Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Recomandarea zilei

Andreea Esca a făcut fotografiile pe Coasta de Azur, unde se află în vacanță la socrii ei, alături de Alexandre Eram.

A reușit să slăbească 9 kilograme în două luni

Andreea Esca a reușit să dea jos nu mai puțin de 9 kilograme în două luni și a ajuns de la 63 de kilograme la 54. Vedeta a explicat că a renunțat la câteva alimente, pe care le-a considerat responsabile pentru kilogramele puse.

În plus, ea a explicat că face sport constant și nu consumă alcool decât la ocazii speciale. Deși a recunoscut că nu are cel mai sănătos stil de viață, Esca are grijă să se mențină mereu activă. 

Citește și: Andreea Esca a spus cum e să lucreze cu cei doi copii, Alexia și Aris: „M-am gândit că o să am o viață mai liniștită la acești ani” / Exclusiv

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea”, a declarat prezentatoarea  pentru Viva.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Fanatik
Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul, scenariul de coșmar
Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul, scenariul de coșmar
GSP.ro
Sala Polivalentă din Tulcea găzduiește un nou eveniment sportiv, după succesul de la Europeanul de baschet U18
Sala Polivalentă din Tulcea găzduiește un nou eveniment sportiv, după succesul de la Europeanul de baschet U18
Click.ro
Cătălin Cazacu, prima reacție după ce s-a întâlnit cu Ramona Olaru: „Suntem oameni”
Cătălin Cazacu, prima reacție după ce s-a întâlnit cu Ramona Olaru: „Suntem oameni”
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Citește și...
S-a aflat cât de gravă e accidentarea suferită de Musi în meciul cu Rapid. Ce diagnostic oficial a primit jucătorul lui Dinamo. Update Exclusiv
Dispozitiv ca în filme, descoperit pe o mașină la Sinaia. Cum își putea schimba șoferul numerele în câteva secunde
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Patru zodii chinezești scapă de singurătate după 18 august. Telefonul începe să sune din nou
Brianne Howey din „Ginny & Georgia” a născut al doilea copil, o fetiță
Loredana, apariție incendiară într-o ținută transparentă. Reacția lui Cătălin Botezatu
Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din căsnicia anterioară. Ce relație au cei doi: „Încerc să fiu cât mai…”
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
Elena Udrea, apariție de milioane în costum de baie la plajă. Pare că a întinerit cu mulți ani. Arată într-un mare fel. S-a pozat alături de fiica ei: Plajă la Sulina / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Brianne Howey din „Ginny & Georgia” a născut al doilea copil, o fetiță
Brianne Howey din „Ginny & Georgia” a născut al doilea copil, o fetiță
Loredana, apariție incendiară într-o ținută transparentă. Reacția lui Cătălin Botezatu
Loredana, apariție incendiară într-o ținută transparentă. Reacția lui Cătălin Botezatu
Proiecte speciale
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din căsnicia anterioară. Ce relație au cei doi: „Încerc să fiu cât mai…”
Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din căsnicia anterioară. Ce relație au cei doi: „Încerc să fiu cât mai…”
Cătălin Măruță și Denise Rifai, ironizați de Mihai Găinușă, după ce prezentatorul i-a luat locul la emisiunea „Furnicuțele”: „După ce ai mâncat mierea din stupul Pro TV-ului acum i-ai luat și furnicuțele fetei…”
Cătălin Măruță și Denise Rifai, ironizați de Mihai Găinușă, după ce prezentatorul i-a luat locul la emisiunea „Furnicuțele”: „După ce ai mâncat mierea din stupul Pro TV-ului acum i-ai luat și furnicuțele fetei…”
Cum s-a încheiat relația dintre Teo Costache și Ella Vișan. Ruptura a avut loc înainte de a pleca din Thailanda
Cum s-a încheiat relația dintre Teo Costache și Ella Vișan. Ruptura a avut loc înainte de a pleca din Thailanda
Ispita Vlad Ghermănescu de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-a căsătorit! Primele imagini de la eveniment
Ispita Vlad Ghermănescu de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-a căsătorit! Primele imagini de la eveniment
Observator News
ANIMAŢIE. Capcana în care au fost prinşi cei doi fraţi înecaţi la Olimp. Un salvamar i-a prins de mână
ANIMAŢIE. Capcana în care au fost prinşi cei doi fraţi înecaţi la Olimp. Un salvamar i-a prins de mână
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Peste 4.200 de români au fost consultați gratuit pe litoral. Ce au descoperit medicii
Peste 4.200 de români au fost consultați gratuit pe litoral. Ce au descoperit medicii
Mare cumpănă pentru o zodie la sfârșitul lui august. O schimbare neașteptată îi poate da viața peste cap
Mare cumpănă pentru o zodie la sfârșitul lui august. O schimbare neașteptată îi poate da viața peste cap
2 obiceiuri pe care le faci zilnic și care pot crește riscul de diabet și cancer
2 obiceiuri pe care le faci zilnic și care pot crește riscul de diabet și cancer
Motivul neașteptat pentru care o femeie a rămas fără pensia de invaliditate. Decizia autorităților a venit cu o datorie uriașă
Motivul neașteptat pentru care o femeie a rămas fără pensia de invaliditate. Decizia autorităților a venit cu o datorie uriașă
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Libertatea
Cât costă șezlongurile murdare pe Litoral: comisarii ANPC au dat amenzi de peste 2.000.000 de lei
Cât costă șezlongurile murdare pe Litoral: comisarii ANPC au dat amenzi de peste 2.000.000 de lei
David Popovici, înapoi în România: „Secretul meu este că nu există niciun secret”
David Popovici, înapoi în România: „Secretul meu este că nu există niciun secret”
Cât costă o vacanță la mare la final de august 2026: prețurile pentru 5 nopți de cazare pe litoralul românesc, de la Mamaia la Vama Veche
Cât costă o vacanță la mare la final de august 2026: prețurile pentru 5 nopți de cazare pe litoralul românesc, de la Mamaia la Vama Veche
Două capre au urcat într-un autobuz, au fost izgonite de pasageri și s-au îndreptat spre un mall din apropiere, în Oregon
Două capre au urcat într-un autobuz, au fost izgonite de pasageri și s-au îndreptat spre un mall din apropiere, în Oregon
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton