Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la mare. Ce l-a rugat pe soțul ei: „Să nu mi se vadă burta!”

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Andreea Esca a postat o serie de imagini din vacanța în care a fost la socrii ei, în Franța. Prezentatoarea a purtat un costum de baie verde, întreg, iar înainte de ședința foto, ea a avut mai multe cerințe pentru soțul ei, Alexandre Eram.

Andreea Esca, imagini din vacanța în Franța

Știrista l-a instruit pe soțul ei și i-a explicat ce fel de cadre are voie să facă. Alexandre Eram este pasionat de fotografie, așa că i-a făcut câteva poze Andreei Esca. Vedeta a glumit pe seama felului în care urma să fie prinsă în fotografii și i-a transmis câteva cerințe clare, astfel încât soțul ei să evite anumite unghiuri care nu o avantajează.

„Te rog fă-mi o poză în care să nu mi se vadă burta!”, „Nici sânii că sunt prea, prea…”, „Brațele s-au cam bubulit! Și eu nu modific pozele! Nu mă lua așa de aproape!”, sunt câteva dintre cerințele Andreei Esca către soțul ei.

„Și ce mai vrei să pozez?!”, ar fi răspuns Alexandre Eram. „Clema de păr! Deși este un subiect controversat…”. spune prezentatoarea TV.

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Andreea Esca a făcut fotografiile pe Coasta de Azur, unde se află în vacanță la socrii ei, alături de Alexandre Eram.

A reușit să slăbească 9 kilograme în două luni

Andreea Esca a reușit să dea jos nu mai puțin de 9 kilograme în două luni și a ajuns de la 63 de kilograme la 54. Vedeta a explicat că a renunțat la câteva alimente, pe care le-a considerat responsabile pentru kilogramele puse.

În plus, ea a explicat că face sport constant și nu consumă alcool decât la ocazii speciale. Deși a recunoscut că nu are cel mai sănătos stil de viață, Esca are grijă să se mențină mereu activă.

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„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea”, a declarat prezentatoarea pentru Viva.

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