Cum a răspuns Andreea Esca atunci când a fost întrebată dacă are în plan să se retragă din televiziune: „Cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe” / Exclusiv

Andreea Esca (52 de ani) le-a făcut aproape pe toate în media. Prezintă știrile de mai bine de trei decenii, are propria revistă, A List Magazine, și experiență la radio, unde a găzduit unul dintre primele podcasturi din țara noastră, „La Radio cu Andreea Esca”, la Europa FM. În exclusivitate pentru Unica.ro, știrista a vorbit despre retragerea din televiziune, revista și podcastul ei.

Te-ai gândit vreodată la retragere, în acești aproape 30 de ani de televiziune?

Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe.

Motivul pentru care Andreea Esca nu vrea să-și facă podcast

Care ți se pare cea mai frumoasă parte la a avea o revistă?

Cea mai frumoasă parte este că pot lua contact și cu partea tot timpul strălucitoare, frumoasă, superficială, dar care îți face plăcerea, a vieții femeii și nu numai. Cred că atunci când femeile află lucruri din, nu știu, entertainment, din beauty, din modă, când afli poveștile unor femei care pot fi oameni de afaceri, modele sau actrițe, cred că sunt lucruri care ne îmbogățesc și care ne fac să ne simțim bine.

Apropo de asta, pentru că ai lucrat și în radio, unde ai avut unul dintre primele podcasturi, ți-ai dori să mai ai un podcast în prezent?

Cred că tocmai pentru că am avut unul dintre primele podcasturi, care pe vremea aceea se numeau interviuri, pentru că asta sunt de fapt, doar că acum poartă un alt nume, nu mă interesează să-l fac acum. Mi se pare că acum este o invazie, sunt prea multe. (râde) Nu e bine să fii nici prea devreme, dar dacă tot am fost, parcă nu m-aș apuca să fac din nou. Vreau să le las loc tuturor acestor oameni care se bucură de a face podcasturi în acest moment.

Ce face Andreea Esca pentru a ieși dintr-o stare neplăcută

Ce ai învățat despre tine în ultimul an și cum te-a schimbat acest lucru?

În ultimul an am învățat despre mine că pot fi și vulnerabilă, dar nu înseamnă că îmi place. (zâmbește) Cred în continuare că întotdeauna caut să ies din stările în care nu mă simt confortabil și am mai aflat că a rămas valabil faptul că mersul la discotecă mă poate scoate din orice stare nu atât de bună.

