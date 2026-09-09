Andreea Esca, mesaj despre plecarea de la Știrile Pro Tv: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”

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Andreea Esca și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod special, la spectacol susținut de prietenul ei Pavel Bartoș, alături de aproximativ 180 de oameni. Vedeta Știrilor Pro Tv a împlinit 54 de ani și a vorbit despre cariera ei impresionantă.

Andreea Esca, mesaj despre carieră la împlinirea a 54 de ani

Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a avut parte de o aniversare inedită, încttrun cadru plin de oameni și o atmosferă incredibilă, la un spectacol susținut de Pavel Bartoș. Vedeta a vorbit despre cariera ei impresionantă și despre faptul că nu se gândește să plece din televiziunea care a consacrat-o.

„M-am simțit foarte bine, pentru că mi-am petrecut ziua cu foarte mulți oameni care au venit la spectacolul lui Pavel Bartoș de la A lui Escana. A fost ca și cum mi-aș fi petrecut ziua împreună cu 180 de oameni. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, care a fost extraordinar de frumoasă, cu lună plină, cu Bartoș care a ieșit pe scenă și cu lumea extrem de fericită să stea în grădină și să se uite la spectacol. A fost chiar ceva inedit”, a spus vedeta pentru Click!

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Ea a spus că a primit tot felul de cadouri și că și-ar mai fi dorit să se odihnească puțin, însă proiectele pe care le are nu îi permit să ia o pauză prea mare.

Prezentatoarea spune că nu se gândește să renunțe la pupitrul Știrilor Pro Tv în detrimentul unei emisiuni de divertisment, ci dimpotrivă, spune că se gândește la idei prin care poate să facă și mai bine ceea ce face acum.

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„Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun, iar eu cred că asta fac cel mai bine. Drept urmare, nu, nu mă gândesc. Mă gândesc doar cum să fac și mai bine, să fie diferit, să găsesc tot felul de idei, dar pentru același proiect”, a mai spus vedeta.

Cum se relaxează Andreea Esca

Deși este tot timpul în priză și mereu activă, Andreea Esca recunoaște că obosește din ce în ce mai mult.

Când vine vorba despre relaxare, vedeta spune că iubește marea și are tot felul de activități precum mersul la teatru sau la film.

„Îmi place să merg la mare. Îmi place marea foarte mult și mă relaxează să mă uit pur și simplu la mare și să ascult valurile. Îmi place să merg la film, îmi place să merg la teatru, să ascult muzică, să dansez. Eu mă relaxez dansând”, a spus Andreea Esca.

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