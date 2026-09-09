Roxana Ciuhulescu, în doliu. Vedeta a făcut un anunț trist: „O parte din sufletul meu a plecat”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Roxana Ciuhulescu este în doliu, după ce mama ei s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Vedeta a dezvăluit că trece prin momente dificile, însă își găsește alinare în faptul că nu își mai vede mama chinuindu-se.

Mama Roxanei Ciuhulescu a murit

Vedeta a anunțat moartea mamei sale printr-un mesaj transmis pe contul personal de Instagram. Ea a menționat cât de grea este această pierdere pentru ea, însă a spus că este liniștită pentru că știe că mama ei nu mai are durerile pe care le avea înainte. Femeia se confruntase cu probleme grave de sănătate.

Fostă prezentatoare Tv a avut o relație foarte apropiată cu mama ei, așa cum se observă și în imaginile postate pe rețelele de socializare, ca un omagiu.

Citește și: Roxana Ciuhulescu și fiica ei, Ana, seamănă ca două picături de apă: „Arăt exact ca mami”. Imaginile vorbesc de la sine

Mama Roxanei Ciuhulescu s-a confruntat cu probleme foarte grave de sănătate și a fost diagnosticată în 2025 cu cancer pulmonar, care în cele din urmă i-au adus sfârșitul. Cu toate că despărțirea de ea este unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-a făcut vreodată, vedeta a mărturisit că are sufletul împăcat că mama ei nu mai trece prin suferințe și dureri.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Roxana Ciuhulescu, la doi ani de la participarea la Survivor: „Medicii au făcut minuni”

”Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic. Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături”, a scris Roxana Ciuhulescu, pe rețelele de socializare.

Mesaj plin de durere

Vedeta și-a emoționat fanii cu un mesaj dureros despre mama ei și despre legătura puternică dintre cele două. Ciuhulescu a precizat că există o conexiune care va rezista chiar și după moartea acesteia.

Vedeta se pregătește să își conducă mama pe ultimul drum, iar fanii i-au transmis multe mesaje de susținere pentru perioada dificilă prin care trece.

”Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo. Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”, a declarat Roxana Ciuhulescu, pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News