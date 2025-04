Cu ce probleme de sănătate se confruntă Roxana Ciuhulescu, la doi ani de la participarea la Survivor: „Medicii au făcut minuni”

Roxana Ciuhulescu a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care confruntă la doi ani de la participarea la Suvivor. Jurnalista a părăsit competiția din cauza unei accidentări, deși era una dintre favorite, având în vedere experiența ei sportivă.

Roxana Ciuhulescu, probleme de sănătate la doi ani de la participarea la Survivor

Roxana Ciuhulescu (46 de ani) face și acum tratamente de recuperare, după mai multe accidentări suferite pe vremea când făcea parte din lotul național de junioare la handbal. Problemele de sănătate s-au agravat odată cu participarea la Survivor România, unde a suferit o accidentare care a trimis-o la medic, iar mai apoi acasă.

„Am picioarele praf. Ortezele îmi susțin ligamentele rupte de la stângul, iar la dreptul m-am ales recent cu o ruptură de menisc, plus lichid sub rotulă. Medicii au făcut minuni. Șase săptămâni nu am putut pune piciorul drept în pământ”, a spus Roxana Ciuhulescu, pentru Cancan.ro.

Urmează tratamente de recuperare de doi ani

După Suvivor, pentru a evita operația, Roxana Ciuhulescu a recurs la tratamente de recuperare pe care le urmează inclusiv în prezent, la doi ani de la accidentarea suferită acolo.

„Programul de recuperare constă în fizioterapie, infiltrații, injecții, radiofrecvență, gimnastică de recuperare, protezare, ultrasunete. Important e că am reușit, cu ajutorul medicilor, să pot juca în finala Campionatului Național de Catchball”, a mai spus fosta prezentatoare TV, pentru sursa citată.

La începutul acestui an, deși avea dureri, Roxana Ciuhulescu și-a dorit foarte mult să intre pe teren, în finala Campionatului Național de Catchball. „Durerile de genunchi abia mă lăsau să merg, iar participarea mea în campionat era incertă”, scria prezentatoarea în mediul online, în luna februarie. Cu ajutorul medicului ei ortoped, jurnalista a reușit să-și îndeplinească această dorință.

În prezent, Roxana Ciuhulescu este angajată în cadrul Agenției Naționale pentru Sport.

Ce operații estetice are Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu nu consideră operațiile estetice un subiect tabu.

„Dacă mă întrebi ce părere am despre operațiile estetice, pot să felicit toate doamnele care recurg la astfel de procedee. Da, mi se pare normal, suntem în secolul 21, iar operațiile estetice nu mai sunt un subiect tabu”, a spus jurnalista, pentru Cancan.ro.

Blefaroplastie

Până în prezent, Roxana Ciuhulescu a apelat la două operații estetice, o blefaroplastie și o intervenție de implant și lifting mamar.

Roxana a apelat la blefaroplastie din rațiuni legate de sănătate mai mult decât din rațiuni estetice. Înaintea intervenției, jurnalista povestea că obosea foarte repede, lucru care reprezenta un mare impediment pentru ea.

„Practic, ochii mei ajunseseră să se deschidă doar pe trei sferturi, iar vederea periferică să îmi fie afectată. Asta mă obosea teribil, mai ales când aveam mult de lucru pe calculator. (…) Una peste alta, de când mi-au fost scoși plasturii de pe incizii privesc lumea cu ochii larg deschiși și… E BINE!”, povestea Roxana Ciuhulescu în iulie 2019, pe blogul personal.

Implant și lifting mamar

În 2024, fosta prezentatoare de la Pro TV a optat pentru o operație de implant și lifting mamar, despre care spune că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața ei.

„A fost una din cele mai bune decizii din viața mea! De ani buni mă nemulțumea o problemă estetică la nivelul bustului, pe care abia acum am reușit să o rezolv. După două sarcini și perioade de alăptare, sânii mei s-au lăsat, și-au pierdut din fermitate, iar eu am început să pierd, la rândul meu, din încrederea în mine. Cred că multe femei se regăsesc în această situație, după o anumită vârstă… Nu îmi doream să devin o bombă sexy, doar să am un bust mai ferm și poziționat armonios”, a scris Roxana pe Instagram.

„Sânii s-au așezat frumos, sunt foarte mândră de rezultat”, a mai zis ea atunci.

Foto: Instagram/@roxanaciuhulescu

