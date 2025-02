Roxana Ciuhulescu a spart ușa casei mamei sale după ce aceasta nu i-a mai răspuns la telefon: „Mi-a fost frică pentru ea”. Cum a găsit-o pe cea care i-a dat viață și cum se simte femeia acum

Începutul anului 2025 a fost tulburător pentru Roxana Ciuhulescu. Jurnalista a fost nevoită să spargă ușa casei mamei sale, deoarece aceasta nu-i mai răspundea la telefon. Prezentatoarea TV a dezvăluit că s-a temut foarte tare pentru cea care i-a dat viață.

Roxana Ciuhulescu, emoții pentru mama ei la începutul anului 2025.

Roxana Ciuhulescu (46 de ani) a început anul 2025 cu emoții pentru mama ei, după ce aceasta a încetat să-i mai răspundă la telefon. Pe data de 2 ianuarie, jurnalista a spart ușa casei în care locuiește cea care i-a dat viață. Prezentatoarea TV a povestit cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama ei și care este starea ei în prezent.

„Pe 2 ianuarie a trebuit să-i sparg ușa casei unde locuiește mama pentru că nu mai răspundea la telefon. Am găsit-o într-o stare… nu se mai putea ridica de jos. Comunica, dar era de câteva ore pe jos. A făcut o pneumonie interstițială, o viroză pe care a luat-o de la o prietenă și care a evoluat și a dus apoi la pneumonie, dar când ai deja 70 plus evoluează, probabil, mai repede.

A fost un început de an foarte greu. Mi-a fost frică pentru ea, pentru că nu mai răspundea la telefon. Din momentul în care am ajuns în fața ușii și până am reușit să spargem ușa cu o echipă specializată, am crezut că fac eu infarct în fața ușii. Când am găsit-o pe jos și am văzut că nu avea putere să se ridice, mi-am dat seama cât de neputincioși suntem!”, a povestit Roxana Ciuhulescu, pentru Click!.

„A fost greu! Este singurul părinte pe care îl mai am.”

Roxana Ciuhulescu a dezvăluit și că mama ei se simte bine în prezent. Pentru liniștea ei însă, jurnalista a angajat pe cineva care să o îngrijească.

„Mama este bine acum. I-am luat și un cadru cu roți, are și pe cineva care stă cu ea și o ajută. A fost foarte greu pentru noi, pentru că urma să plec din țară. Doctorița m-a asigurat că este în afara oricărui pericol. Eram pregătiți să anulăm vacanța, dar până la urmă am plecat. A fost greu! Este singurul părinte pe care îl mai am. Tata s-a stins când eu aveam 10 ani. A murit în ’89 și îmi doresc să o am pe mama alături de mine cât mai mult timp…”, a mai declarat Roxana Ciuhulescu, pentru sursa citată.

Roxana Ciuhulescu este o prezentatoare de televiziune cu o experiență de mai bine de două decenii pe micul ecran. Din martie 2018, jurnalista este căsătorită cu Silviu Bulugioiu. Cuplul are un fiu, Cezar, în vârstă de 6 ani. Din primul mariaj cu Mihai Ivănescu, care s-a încheiat în 2017, Roxana mai are o fiică, Ana, în vârstă de 17 ani.

