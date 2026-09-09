Tily Niculae, despre cum i s-a schimbat viața după despărțirea de tatăl copiilor ei. „Nu cred că este normal sau sănătos să trăiești singur ducând totul pe umeri!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tily Niculae a vorbit deschis despre provocările și lecțiile din spatele divorțului de Dragoș, bărbatul alături de care a petrecut 15 ani de căsnicie. Actrița a mărturisit cum a parcurs această etapă delicată în mod discret și elegant, punând pe primul loc echilibrul copiilor ei și dorința de a rămâne un model de maturitate, în ciuda efortului emoțional uriaș.

Eticheta de „femeie puternică” și greutatea din spatele ei

Deși a fost adesea apreciată pentru stăpânirea de sine de care a dat dovadă în timpul separării, vedeta recunoaște că această imagine de invulnerabilitate presupune o presiune uriașă. Tily Niculae a subliniat că a gestionat totul singură, având mereu în minte exemplul pe care dorește să îl ofere mai departe familiei sale.

„Știi de câte ori am auzit: ‘Ești o femeie extrem de puternică’? Am auzit-o de atât de multe ori, încât uneori simt că această ‘putere’ înseamnă să car cărămizi în spate. Da, am gestionat foarte frumos și foarte elegant toată povestea. Singură.

Și mi-am dorit ca, peste ani, copiii mei să poată privi în urmă și să vadă ce înseamnă eleganța. Ce înseamnă să știi să întorci și celălalt obraz. Ce înseamnă să rămâi om chiar și atunci când alții poate nu s-au purtat la fel cu tine”, a declarat actrița, într-un interviu pentru viva.ro.

Citeşte şi: Radu Mazăre Jr. despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: „Aveam planificată excursia”

Citeşte şi: Alina Pușcău, despre tratamentul dur pe care îl urmează: „Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente!” Prin ce trece de când a început chimioterapia

„Aștept să vină cineva care să mai ia din greutate”

În loc să se lase definită de momentele dificile din trecut, artista a ales să se concentreze pe prezent și pe construirea unui viitor echilibrat. Cu toate acestea, Tily Niculae recunoaște că își dorește ca pe viitor să nu mai fie nevoită să ducă toate responsabilitățile de una singură.

„Atunci când iei o astfel de decizie, trecutul nu mai poate fi schimbat. Contează prezentul. Contează alegerile asumate. Și contează felul în care vrei să-ți construiești viitorul. Deși, pentru mine, nici măcar viitorul nu este centrul, sunt omul care încearcă să trăiască efectiv clipa. Dar nu este neapărat o fericire să fii mereu ‘femeia puternică’.

Aștept și eu să vină cineva care să mai ia din greutatea asta de pe umerii mei. Nu pentru că îmi pun speranța sau fericirea în altcineva, ci pentru că nu cred că este normal sau sănătos să trăiești singur ducând totul pe umeri”, a mai mărturisit vedeta.

„Acel ‘noi’ nu mai există!”

În privința legăturii actuale cu fostul partener de viață, actrița a fost fermă în ceea ce privește încheierea definitivă a capitolului de cuplu. Cu toate acestea, ambii foști soți au reușit să își mențină angajamentul de a rămâne părinți dedicați pentru copiii lor.

„Nu aș vrea să vorbesc despre cum stau lucrurile între noi, pentru că acel ‘noi’ nu mai există. În mintea mea, alegerile sunt clare. Pot să spun un singur lucru: îmi doresc și sper ca, în continuare, să rămânem părinții implicați, zi de zi, ai copiilor noștri. Iar lucrul acesta îl pot confirma și astăzi: se întâmplă”, a încheiat Tily Niculae.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News