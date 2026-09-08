Monica Tatoiu, declarații scandaloase: „Mi-e mai milă de pisicile care îngheață pe stradă decât de copiii care îngheață în școli”

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Monica Tatoiu (70 ani) a făcut declarații scandaloase despre femei și copii, în timpul podcastului „Aproximativ discuții”, unde a fost invitată alături de Aluziva și Anisia Gafton. Afacerista a precizat că îi este mai milă de pisicile abandonate pe străzi decât de copiii din mediile defavorizate, care tremură de frig în fiecare iarnă. Mai mult, aceasta a atacat și femeile, despre care spune că, pe perioada menstruației, nu sunt capabile să ia decizii corecte.

Monica Tatoiu, declarații scandaloase

Invitată în podcastul lui Gojira, „Aproximativ discuții”, Monica Tatoiu și Aluziva au avut o discuție aprinsă despre feminism, dar și despre egalitatea de drepturi. După ce a afirmat că femeile ar trebui să rămână prinse într-o căsnicie toxică doar de dragul copiilor, aceasta a menționat că, pe perioada menstruației, acestea nu pot lua decizii logice.

„La mine în firmă, femeile nu aveau voie să semneze niciun act care implica cheltuieli când erau la ciclu. De ce? Pentru că când ieși la ciclu, fac hormonii bzzzz”, a afirmat ea.

Mai mult, afacerista a precizat că la un moment dat a fost reclamată pentru acest lucru, dar a câștigat în instanță.

„M-au reclamat la comisia pentru combaterea, discriminarea… Bineînțeles. Ce? Deci când ești la ciclu, ai o problemă hormonală. O spune doctorul ăla. Și am câștigat”, a precizat Monica Tatoiu.

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Femeia de afaceri, despre copiii din mediile defavorizate

În timpul discuției, Aluziva a vorbit despre copiii din mediile defavorizate care îngheață în școli pe perioada iernii și care sunt nevoiți să meargă la toaletă în spatele școlii.

„Vă e milă de copiii ăia care îngheață în școli?”, a întrebat-o influencerița pe Monica Tatoiu, iar răspunsul acesteia i-a blocat pe toți cei prezenți în platou: „Am alte priorități. Deci nu”.

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„Mai milă îmi e de niște pisici care îngheață pe stradă, că alea n-au părinți. Părinții ce fac? I-au făcut părinții, că nu i-am făcut eu. Pisicile nu au cine să aibă grijă de ele. Copiii ăia au părinți, da? Eu dau taxe și impozite. Câte taxe și impozite să dau pentru alții?”, a completat afacerista.

În continuare, Monica Tatoiu a subliniat faptul că nu își dorește să plătească taxe și impozite „care ar putea fi investite în emanciparea societății”.

De asemenea, aceasta a menționat că refuză să doneze bani pentru renovarea și reamenajarea școlilor din mediul rural, subliniind faptul că nu le-a dat bani nici fiului ei, nici fratelui ei, atunci când aceștia i-au cerut ajutorul.

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Sursă foto: Captură YouTube, Facebook

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