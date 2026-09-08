Monica Tatoiu, declarații scandaloase: „Mi-e mai milă de pisicile care îngheață pe stradă decât de copiii care îngheață în școli”

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Monica Tatoiu (70 ani) a făcut declarații scandaloase despre femei și copii, în timpul podcastului „Aproximativ discuții”, unde a fost invitată alături de Aluziva și Anisia Gafton. Afacerista a precizat că îi este mai milă de pisicile abandonate pe străzi decât de copiii din mediile defavorizate, care tremură de frig în fiecare iarnă. Mai mult, aceasta a atacat și femeile, despre care spune că, pe perioada menstruației, nu sunt capabile să ia decizii corecte.
Invitată în podcastul lui Gojira, „Aproximativ discuții”, Monica Tatoiu și Aluziva au avut o discuție aprinsă despre feminism, dar și despre egalitatea de drepturi. După ce a afirmat că femeile ar trebui să rămână prinse într-o căsnicie toxică doar de dragul copiilor, aceasta a menționat că, pe perioada menstruației, acestea nu pot lua decizii logice.
„Mai milă îmi e de niște pisici care îngheață pe stradă, că alea n-au părinți. Părinții ce fac? I-au făcut părinții, că nu i-am făcut eu. Pisicile nu au cine să aibă grijă de ele. Copiii ăia au părinți, da? Eu dau taxe și impozite. Câte taxe și impozite să dau pentru alții?”, a completat afacerista.
În continuare, Monica Tatoiu a subliniat faptul că nu își dorește să plătească taxe și impozite „care ar putea fi investite în emanciparea societății”.
De asemenea, aceasta a menționat că refuză să doneze bani pentru renovarea și reamenajarea școlilor din mediul rural, subliniind faptul că nu le-a dat bani nici fiului ei, nici fratelui ei, atunci când aceștia i-au cerut ajutorul.
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