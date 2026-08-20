Prințul Harry și Meghan Markle se mută înapoi în Marea Britanie, la 6 ani de la Megxit. De ce au luat această decizie

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O decizie neașteptată a lui Prințul Harry și Meghan Markle a atras din nou atenția întregii lumi. După șase ani petrecuți în California, Ducii de Sussex au decis să revină în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani. Cuplul va stabili o nouă bază privată în Regatul Unit, păstrându-și în același timp proprietățile din Montecito, California, și din Portugalia.

Prințul Harry și Meghan Markle se mută din nou în Marea Britanie

Aceasta este cea mai semnificativă schimbare pentru familia Sussex de la retragerea lor din rolurile regale în 2020. Copiii lor, Archie și Lilibet, urmează să înceapă școala în Marea Britanie în septembrie, iar locația noului lor cămin rămâne deocamdată confidențială. Decizia lor vine după ce, în 2023, Regele Charles i-a cerut să elibereze Frogmore Cottage, reședința din Windsor dăruită de regretata Regina Elisabeta.

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a fost informat pe 16 august 2026 despre mutarea familiei și, conform People, a primit vestea cu deschidere, exprimându-și dorința de a petrece mai mult timp cu nepoții săi.

Cu toate acestea, relația dintre Harry și fratele său, Prințul William, rămâne tensionată. Conform unor surse apropiate, cei doi frați nu au avut contact direct, în ciuda speculațiilor recente despre o posibilă reconciliere.

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Ducii de Sussex nu vor reveni la îndatoririle oficiale

O altă motivație majoră în spatele acestei decizii pare să fie rezolvarea problemelor de securitate care i-au preocupat de la renunțarea la rolurile regale. După pierderea protecției plătite din fonduri publice, Prințul Harry a inițiat un proces legal îndelungat împotriva deciziei.

Deși situația nu este complet clară, mutarea sugerează că familia se simte acum în siguranță să locuiască din nou în Marea Britanie.

În timpul unei vizite recente în Marea Britanie, familia a avut parte de o reconectare emoționantă cu Regele Charles la Highgrove House, aceasta fiind prima întâlnire a copiilor cu bunicul lor în ultimii patru ani.

Ulterior, au vizitat Althorp House, locul în care Prințesa Diana și-a petrecut o parte din copilărie și unde este înmormântată. Acolo, familia Sussex a petrecut timp cu rudele din familia Spencer și a adus un omagiu regretatei prințese la mormântul său.

Meghan Markle va continua să-și coordoneze proiectele internaționale, iar Harry va dedica mai mult timp activităților caritabile.

Care ar fi motivul din spatele revenirii în Marea Britanie

Surse apropiate Prințului Harry și lui Meghan Markle au precizat că aceștia plănuiesc să rămână o lungă perioadă de timp în Marea Britanie, însă nu pentru totdeauna.

„Știu că Charles este un motiv important pentru întoarcerea lor”, a spus o sursă din interiorul familiei regale.

Într-un interviu acordat BBC în luna mai a anului trecut, Prințul Harry a vorbit despre starea de sănătate a Regelui Charles.

„Nu știu cât timp mai are tatăl meu”, a spus atunci ducele de Sussex.

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu cancer.

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Meghan Markle, detalii rare despre Archie și Lilibet

Recent, Ducesa de Sussex a împărtășit câteva momente intime alături de soțul ei, Prințul Harry, și cei doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, într-un videoclip publicat pe contul de Instagram al brand-ului său de lifestyle, As ever.

Într-un gest cald și plin de tandrețe, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, a vorbit despre micile plăceri culinare ale familiei sale.

„Fiecare din familia mea are o altă preferință”, a spus ea.

„Soțul meu adoră zmeura. Lili adoră căpșunile. Lui Arch îi plac amândouă. Iar mie îmi place marmelada”. a precizat soția Prințului Harry.

În cadrul clipului, Meghan Markle a folosit cu drag numele de alint ale copiilor ei, apelând la Archie ca „Arch” și la Lilibet ca „Lili”.

Brand-ul de lifestyle al Ducesei de Sussex, As ever, se inspiră din pasiunea sa pentru gătit și din momentele petrecute în familie. Produsele, inclusiv o gamă de gemuri, reflectă o abordare artizanală, punând accent pe aromele naturale ale fructelor.

„Luminoase, intens fructate, cu doar o notă discret acrișoară și o urmă delicată de lămâie”, se menționează în descrierea postării de pe Instagram.

Archie și Lilibet, implicați în promovarea brandului ducesei de Sussex

Copiii cuplului regal joacă, de asemenea, un rol special în promovarea mărcii. Potrivit People, atât Prințul Archie, cât și Prințesa Lilibet, au testat produsele realizate de mama lor, iar Lilibet chiar a oferit o mică recenzie adorabilă într-un alt videoclip: „Ce părere avem, Lili?” a întrebat Meghan.

„Cred că este minunat”, a răspuns micuța.

Nu doar gemurile poartă semnătura personală a Ducesei de Sussex. Recent, As ever a lansat două lumânări parfumate, dedicate zilelor de naștere ale copiilor. Signature Candle No. 506, omagiu adus zilei de 6 mai, când s-a născut Archie, emană un parfum cald și reconfortant. În schimb, Signature Candle No. 604, dedicată Prințesei Lilibet, are o aromă florală delicată, descrisă ca fiind luminoasă și revigorantă.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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