Cătălin, tatăl fetiței Mădălinei Apostol, decizie importantă după tragedie. Ce se întâmplă cu fiica lor, Miriam, și de ce nu i-a spus încă despre moartea mamei. „Era foarte apropiată de ea!”

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Cătălin, fostul partener al Mădălinei Apostol, a fost prezent la capelă pentru a-și lua rămas-bun de la mama copilului său, fiind vizibil afectat de tragedia neașteptată. Bărbatul a vorbit despre legătura strânsă pe care au păstrat-o și după despărțire și a explicat ce măsuri va lua pentru protejarea fiicei lor în vârstă de doar 10 ani.

„Ne înțelegeam foarte bine”

Mădălina Apostol și fostul ei partener au reșit să mențină o comunicare excelentă de dragul copiilor, petrecând momente frumoase împreună chiar și în ultima perioadă. Tocmai de aceea, vestea dispariției sale a fost o lovitură extrem de grea pentru bărbat, care a confirmat că micuța Miriam se va muta definitiv la el.

„Fetița a stat cu Mădălina. Noi aveam o relație foarte bună! Ne înțelegeam foarte bine. În ultima perioadă am fost și o săptămână la mare împreună cu copiii. Acum, cu siguranță, va urma să stea cu mine”, a declarat Cătălin, pentru cancan.ro.

Cum îi va da vestea fiicei lor: „Vrem să mergem la un psiholog”

Micuța Miriam nu a aflat încă despre moartea mamei sale. Conștient de impactul devastator pe care această veste îl va avea asupra fetiței, tatăl ei își dorește ca momentul să fie gestionat cu sprijinul unui specialist, pentru ca totul să se desfășoare în maximă siguranță emoțională.

„Încă nu i-am spus. Vrem să mergem la un psiholog, probabil. Să stăm de vorbă cu un psiholog. Mădălina era foarte apropriată de ea, era foarte dedicată copiilor”, a explicat bărbatul.

Trecând el însuși printr-o perioadă extrem de dificilă, Cătălin este pregătit să preia întreaga responsabilitate și să îi fie sprijin necondiționat fiicei sale. În ciuda durerii provocate de pierderea Mădălinei, prioritatea lui absolută rămâne protejarea și creșterea micuței rămasă fără mamă.

Marea dorință a Mădălinei Apostol pentru cei trei copii

Dincolo de misterul și tristețea care învăluie moartea Mădălinei Apostol la numai 40 de ani, familia a ales să păstreze discreția cu privire la presupusa luptă a acesteia cu o depresie severă. În mijlocul acestei suferințe, fiul ei, Tony, a adus un omagiu iubirii de mamă a fostei vedete, vorbind deschis despre moștenirea de suflet și îndemnurile pe care Mădălina le-a lăsat celor trei copii ai săi.

„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot. Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și să fim aproape unul de celălalt. Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a declarat Tony.

Foto – Facebook

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