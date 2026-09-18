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Cântăreața franceză Catherine Ringer a murit la vârsta de 68 de ani, în urma unei lupte cu cancerul, informează Independent.co.uk. Fondatorul casei de discuri Because Music a declarat că Franța a pierdut „una dintre cele mai mari cântărețe ale ultimilor cincizeci de ani”.

Catherine Ringer a murit la 68 de ani

Catherine Ringer a fost solistă și cofondatoare a formației franceze de pop-rock Les Rita Mitsouko, alături de soțul său și chitaristul Fred Chichin. După moartea lui Chichin, în 2007, ea și-a început cariera solo, colaborând cu artiști precum Sparks și Iggy Pop.

Familia ei a confirmat vestea decesului într-o declarație dată marți publicației franceze „Le Monde”, citată de Independent.co.uk. Emmanuel de Buretel, fondatorul casei de discuri franceze Because Music, a declarat că Franța a pierdut „una dintre cele mai mari cântărețe ale ultimilor cincizeci de ani”. El a afirmat într-un comunicat: „Această artistă extraordinară a fost un exemplu pentru ceilalți”.

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„Modestia, independența și standardele sale exigente au făcut-o o artistă unică și profund sinceră”

„Întotdeauna complet dedicată artei sale, a fost textieră, compozitoare, interpretă și producătoare. Dar, mai presus de toate, a rămas profund devotată familiei sale. Catherine poseda o combinație rară de improvizație și muncă asiduă, de autoanaliză și asumare a riscurilor. A avansat cu o libertate deplină, fără a căuta niciodată să fie oportunistă sau să urmeze tendințele. Modestia, independența și standardele sale exigente au făcut-o o artistă unică și profund sinceră”, a mai transmis Buretel.

El a continuat: „Publicul larg o cunoaște adesea pe Catherine prin câteva cântece populare care au reunit mai multe generații. Dar moștenirea sa artistică este mult mai vastă. Ea lasă în urmă o operă poetică, muzicală și liberă, care merită să o plaseze printre marii artiști ai chanson-ului francez”.

Foto: Profimediaimages.ro

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