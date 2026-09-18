Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, părinți pentru a doua oară. Primele imagini cu bebelușul

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Millie Bobby Brown și soțul ei, Jake Bongiovi, au anunțat pe 17 septembrie 2026 că și-au mărit familia prin adopția celui de-al doilea copil. Cuplul a împărtășit primele imagini pe Instagram, descriindu-și fiul cu afecțiune.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, părinți pentru a doua oară

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au împărtășit prima imagine cu cel de-al doilea copil al lor, adoptat recent. Cuplul a postat joi, 17 septembrie, pe Instagram, o fotografie emoționantă în care se vede mânuța micuțului, alături de descrierea simplă, dar plină de iubire: „Bună, micuțule!”.

Potrivit unui articol publicat pe People, un apropiat al cuplului a confirmat în aceeași zi că actrița în vârstă de 22 de ani și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru a doua oară prin adopție. Reprezentanții celor doi nu au oferit, însă, declarații oficiale.

Deși imaginea dezvăluită recent este prima de acest fel, cei doi au lăsat indicii despre extinderea familiei lor încă de la începutul acestei luni. Pe 7 septembrie, actrița din „Stranger Things” a distribuit pe Instagram un videoclip în care apare ținând-o în brațe pe fiica ei cea mare, în timp ce Jake poartă un marsupiu pentru bebeluși, plimbându-se împreună într-un peisaj idilic din Munții Dolomiți, Italia.

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Cei doi au ales să devină părinți prin adopție

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată în vara anului 2025, când au adoptat o fetiță.

La acel moment, actrița a împărtășit vestea cu fanii, scriind pe Instagram: „În această vară am primit cu brațele deschise fetița noastră minunată prin adopție. Suntem mai mult decât încântați să începem acest nou capitol frumos al vieții de părinți în liniște și intimitate. Și iată-ne trei”.

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Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie discretă în 2024, iar de atunci au continuat să-și construiască viața de familie. Într-un interviu emoționant pentru UNICEF, acordat în iunie, Millie Bobby Brown a vorbit despre provocările și bucuriile maternității, recunoscând că a cerut adesea sfaturi de la mama și soacra ei.

„Oamenii spun că își iubesc copiii”, a mărturisit ea.

„Nu înțeleg cum încape atâta iubire în inima mea. Nu știu cum de acest sentiment poate fi atât de copleșitor. Este pur și simplu de neînțeles”, mai spunea actrița la acel moment.

Actrița din „Enola Holmes” a vorbit deschis, de asemenea, despre visul ei din copilărie de a adopta copii. Într-un interviu recent acordat podcastului „Not Gonna Lie with Kylie Kelce”, Millie Bobby Brown a spus: „Adopția a fost întotdeauna parte din visurile mele din copilărie”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi și cei doi copii ai lor

Sursă foto: Instagram

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