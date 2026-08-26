Transformare uluitoare! Fosta divă a Hollywood-ului, surprinsă pe străzile din Los Angeles la ani buni după retragerea definitivă din lumea filmului

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Bridget Fonda a fost surprinsă luând prânzul în Los Angeles, într-o apariție extrem de rară pentru fosta vedetă a cinematografiei americane. Actrița retrasă din activitate, în vârstă de 62 de ani, a fost fotografiată la mijlocul lunii august în timp ce părăsea un restaurant din oraș alături de asistenta ei.

Bridget Fonda, apariție rară în public

Așa cum se poate vedea în noile imagini surprinse de paparazzi, Fonda a adoptat o ținută lejeră, purtând un top fără mâneci cu dungi și pantaloni negri. Fostul star de la Hollywood a accesorizat întreaga ținută cu o geantă neagră purtată cross-body și a ales să își prindă părul într-un coc simplu. Această ieșire în public reprezintă o adevărată raritate, având în vedere că Fonda a fost văzută extrem de puțin de când a decis să părăsească industria cinematografică, în urmă cu mai bine de două decenii.

O viață departe de luminile reflectoarelor și refuzul revenirii pe ecran

De-a lungul anilor, vedeta din producția de succes „Single White Female” a fost fotografiată doar sporadic. Una dintre cele mai notabile apariții ale sale din ultimii ani a avut loc în 2025, când a fost surprinsă alături de soțul ei, compozitorul Danny Elfman, în timp ce se întorceau în Los Angeles în urma unei călătorii. Aceea a fost prima dată când cei doi au fost văzuți împreună în public după o pauză de 16 ani.

Istoria personală a actriței este strâns legată de una dintre cele mai importante dinastii de la Hollywood, ea fiind fiica lui Peter Fonda, nepoata Janei Fonda și nepoata marelui actor Henry Fonda. Cu toate acestea, Bridget Fonda a preferat să renunțe definitiv la celebritate. Întrebată în anul 2023 de către un paparazzo dacă ia în calcul o posibilă revenire la actorie, fosta vedetă din „Godfather Part III” și „Jackie Brown” a oferit un răspuns extrem de clar și franc: „Nu mă întorc la actorie pentru că este prea plăcut să fii un om obișnuit.”

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Devotamentul familial și prioritățile din viața privată

Decizia de a face un pas în spate din lumina reflectoarelor a fost strâns legată de viața sa de familie. Bridget Fonda s-a căsătorit în anul 2003 cu fostul solist al trupei Oingo Boingo, Danny Elfman. Un an mai târziu, în 2004, cuplul a anunțat că actrița este însărcinată, iar la începutul anului 2005 au întâmpinat venirea pe lume a fiului lor, Oliver. Actrița a luat decizia deliberată de a se retrage complet din industrie pentru a se dedica în totalitate creșterii fiului ei, care a ajuns în prezent la vârsta de 21 de ani.

Scandalele din jurul lui Danny Elfman și sprijinul necondiționat al soției

Dar liniștea vieții private a cuplului a fost zguduită de acuzații grave aduse soțului actriței. Bridget Fonda a ajuns sub atenția publică în anul 2017, când Danny Elfman a fost acuzat de hărțuire sexuală de către colega sa compozitoare, Nomi Abadi. Aceasta a susținut că Elfman a comis mai multe fapte de abuz sexual între anii 2015 și 2016, incluzând acte de dezbrăcare și masturbare în fața ei. Deși muzicianul a negat vehement afirmațiile, părțile au ajuns în cele din urmă la o înțelegere amiabilă în valoare de 830.000 de dolari. Ulterior, Abadi l-a dat din nou în judecată pe Elfman, acuzându-l că nu ar fi plătit întreaga sumă convenită și reclamând fapte de defăimare, după ce acesta a descris-o public drept o „femeie disprețuită”.

Complicatelor probleme juridice li s-a adăugat o nouă plângere în anul 2023, când o a doua femeie l-a acuzat pe câștigătorul premiului Grammy că s-a dezbrăcat în fața ei de mai multe ori și s-a atins în mod necorespunzător în timp ce ea dormea lângă el, în perioada cuprinsă între anii 1997 și 2002. Acuzatoarea anonimă a intentat un proces împotriva lui Elfman pentru violență de gen, neglijență, hărțuire sexuală, agresiune sexuală și provocare intenționată de suferință emoțională.

Reacția oficială din partea reprezentanților muzicianului a fost fermă la acel moment, contestând categoric toate faptele prezentate în instanță: „Acuzațiile de abatere aduse domnului Elfman sunt nefondate și absurde”, a declarat purtătorul său de cuvânt pentru publicația The Hollywood Reporter.

În ciuda controverselor intense și a presiunii mediatice generate de aceste procese răsunătoare, vedeta din „Jackie Brown” a ales să își mențină poziția fermă în viața de familie, rămânând necondiționat alături de soțul ei.

Foto – Profimedia

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