Horia Brenciu, anunț despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României: „Sper să se răzgândească”

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Horia Brenciu și-a surprins urmăritorii chiar în ziua în care Irina Rimez și-a sărbătorit ziua de naștere. Cântărețul i-a transmis un mesaj aniversar și a dezvăluit că aceasta nu va mai fi de anul viitor antrenor la Vocea României.

Irina Rimes părăsește Vocea României?

Horia Brenciu a republicat o interpretare făcută de Irina Rimes la el în podcast, cu ocazia zilei de naștere a cântăreței. În descriere, artistul a vorbit despre intenția pe care aceasta și-o exprimase și anume de a se retrage din rolul de antrenor la Vocea României pentru ediția din anul 2027.

„E ziua Irinei Rimes. Mi-e dragă fata asta. Nu puteam trece peste aniversare și să nu fi postat una dintre cele mai personale interpretări ale ei în podcastul nostru.

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Irina a anunțat în repetate rânduri că nu va mai fi anul viitor antrenor la Vocea României. Eu încă sper să se răzgândească. La mulți ani, Irinucă!”, a fost mesajul transmis de Horia Brenciu pe rețelele de socializare. Artista a împlinit 35 de ani.

Când începe noul sezon Vocea României

Fanii „Vocea României” nu mai au mult de așteptat până la noul sezon. Ediția din această toamnă a fost filmată deja pe parcursul verii, iar premiera este programată pentru 4 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

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În noul sezon, Irina Rimes revine pe scaunul de antrenor, alături de Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. Componența juriului rămâne neschimbată pentru ediția din această toamnă.

Irina Rimes face parte din echipa de antrenori de la „Vocea României” din 2018. În noul sezon, ea va continua să îi ajute pe concurenți să își dezvolte calitățile vocale și să lupte pentru marele premiu.

Încă de la începutul anului au existat zvonuri cum că Irina Rimes ar pleca din postura de antrenor de la Vocea României, iar PRO TV a transmis o reacție oficială în care infirmă zvonurile.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, a fost răspunsul televiziunii.

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