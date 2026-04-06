O nouă despărțire în showbiz. Killa Fonic și iubita lui s-au despărțit. Artistul, din nou pe scenă cu Irina Rimes

O nouă despărțire se adaugă valului de separări din lumea mondenă. De data aceasta, este vorba despre Killa Fonic și iubita lui, Dana, care au decis să se despartă la începutul acestui an. După ce au reușit să fie discreți cu privire la separare, acum, tânăra a făcut primele declarații despre subiect.

Tânăra a vorbit despre despărțirea care s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, la începutul anului, și care a fost o decizie asumată de amândoi.

Ea a vorbit despre diferențele de viziune și dorințele diferite pe care cei doi le aveau pentru viitor.

„Aș vrea să spun că la începutul acestui an, noi am decis să ne despărțim, pentru că valorile și principiile noastre nu mai coincideau. Viziunea noastră despre viitor și despre viață nu mai era aceeași și am decis că e mai sănătos pentru noi să alegem drumuri separate”, a declarat Dana.

Killa Fonic a apărut alături de Irina Rimes

Anunțul Danei vine la scurt timp după ce fanii au fost uimiți de apariția lui Killa Fonic pe aceeași scenă alături de Irina Rimes, fosta lui iubită. Fanii s-au gândit că cei doi ar putea să își reia povestea de iubire din care s-au născut atât de multe piese frumoase.

Cu toate acestea, momentul apariției celor doi nu a avut legătură cu despărțirea dintre artist și iubita lui.

Killa Fonic și Dana au fost împreună mai mulți ani, însă au ales să fie discreți cu privire la viața lor în calitate de cuplu, lucru care a rămas valabil și în momentul despărțirii.

Cei doi au rămas în relații bune și au în continuare o comunicare sănătoasă.

„Asta nu înseamnă că ne urâm, nu înseamnă că ne vorbim urât sau că ne tratăm cu lipsă de respect. Noi încă avem o comunicare normală și sănătoasă, pentru că nu poți șterge 10 ani din viața unui om nici dacă ai încerca. Singurul lucru pe care vreau să îl spun, pentru că eu, cu siguranță, nu voi mai vorbi despre asta pe internet, este că nu este absolut deloc sănătos să romantizezi oameni pe care nu îi cunoști și să creezi o telenovelă din viața altora” a mai declarat Dana.

