Cum arăta Irina Rimes când avea doar 19 ani. Horia Brenciu a publicat o serie de imagini rare cu artista

Irina Rimes este o artistă cunoscută și apreciată în România, însă foarte puțini știu cum arăta aceasta la începuturile sale, înainte de a deveni una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești. Horia Brenciu a publicat recent imagini rare cu Irina, din perioada în care avea doar 19 ani.

Cum arăta Irina Rimes când avea doar 19 ani

Irina Rimes, pe atunci o tânără de doar 19 ani, a intrat în atenția publicului în urmă cu mai bine de un deceniu, când a fost una dintre concurentele emisiunii „Fabrica de staruri” din 2012. La acea vreme, nici măcar ea nu știa că va ajunge să devină una dintre cele mai de succes artiste din România.

În cadrul emisiunii, Irina și ceilalți concurenți au fost supuși la o serie de teste și provocări, pregătindu-se intens pentru o carieră în muzică. Acestea au fost zilele în care a început să își formeze caracterul artistic și să își definească stilul, iar acum, ani mai târziu, Irina Rimes este un nume cunoscut pe plan național și internațional.

Horia Brenciu a adus în prim-plan câteva imagini rare cu Irina Rimes din perioada în care aceasta făcea primii pași în industria muzicală. În imaginile respective, artista apărea mult mai tânără și mai puțin cunoscută, dar cu o energie molipsitoare și o pasiune evidentă pentru muzică.

„Acum 14 ani, Irina era concurentă la ‘Fabrica de staruri’. În câteva minute, la 20.00, o veți vedea la LUCRURI SIMPLE! Dacǎ exista vreo diferență între Irina de atunci și cea de azi, o veți sesiza doar dacă intrați în link-ul din BIO! Hai la podcast!”, a scris Horia Brenciu pe contul său de socializare.

Irina Rimes a evoluat mult de la începuturile sale, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. De la momentul în care a apărut în competiția „Fabrica de staruri”, Irina a reușit să construiască o carieră de succes, cu piese ce au cucerit publicul și au fost apreciate la nivel național. De asemenea, de-a lungul anilor, stilul său a evoluat, iar imaginea sa s-a transformat semnificativ, adaptându-se la cerințele unei industrii muzicale în continuă schimbare.

Citeşte şi: Cum s-au îmbrăcat vedetele la Elle New Media Awards 2025. Alexia Eram, Alexandra Ungureanu și Irina Rimes au făcut furori la eveniment

Citeşte şi: Delia, Irina Rimes, Adda și Theo Rose, printre vedetele care au participat la protestul din Piața Victoriei, după moartea Teodorei Marcu

„Fabrica de staruri” a fost primul show de televiziune transfrontalier

„Fabrica de staruri” a fost un moment cheie în cariera Irinei, care a fost una dintre concurentele notabile ale acelei emisiuni. Show-ul a fost un loc unde tinerii talentați din România și Republica Moldova s-au confruntat în fața unui juriu exigent: Andrei Gheorghe, Nicu Alifantis şi Natalia Gordienco, ar pentru Irina a fost o oportunitate de a-și arăta potențialul artistic. La acea vreme, Irina era doar un nume relativ necunoscut, dar cu o voce remarcabilă care atrăgea atenția tuturor.

Irina Rimes, despre copilăria petrecută la țară

„Cumva pe mine și pe fratele meu a stat tot timpul această povară de a întreține gospodăria. Și am avut și porci, și vaci, și oi, și capre, să nu mai zic de găini, curci, rațe și gâște. Și câini și pisici, dar cu ele mai mult ne jucam”, a povestit Irina Rimes, la Fresh by Unica.

„Țin minte o zi, o pățanie, în care vaca noastră a căzut într-o groapă foarte mare și a trebuit să o scoatem. Și era vina noastră, pentru că noi nu trebuia să lăsăm vaca să intre în garaj. În garaj exista o gaură ca să poți să intri sub mașină. Gaura era destul de îngustă și noi nu aveam voie să dăm drumul animalelor acolo. Un animal mic e ușor de scos, nu-i problemă. Dar pentru un animal mare, precum o vacă, este ceva oribil. Și a căzut vaca acolo.

Am chemat toată mahalaua să ne ajute să o scoatem. Au scos-o cu niște din-alea de tras mașini. A fost greu și mi-a fost foarte milă de ea. Era toată zgâriată și probabil o durea. Dar rugămintea mea cea mai mare era să nu spună mamei vecinii, că mi-era frică că o să-mi iau o mare bătaie. Dar normal că au aflat, că au venit seara și au văzut vaca zgâriată și au întrebat ce s-a întâmplat. Și nu știam să le explic și la un moment dat le-am zis. Am avut multe situații de genul ăsta. Am făcut foarte multe prostii”, a povestit Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News