Delia, Irina Rimes, Adda și Theo Rose, printre vedetele care au participat la protestul din Piața Victoriei, după moartea Teodorei Marcu

Mai multe vedete au participat, marți seară, la protestul organizat în Piața Victoriei din București, după ce Teodora Marcu, o tânără de 23 de ani, însărcinată, a fost ucisă fără milă de un bărbat care o hărțuia de ani de zile. Delia, Theo Rose, Adda, Irina Rimes, Andreea Raicu și multe alte persoane publice au cerut, alături de cetățenii României, dreptate și măsuri ferme împotriva violenței.

Vedete la protestul din Piața Victoriei

Un protest a fost organizat marți seară, în Piața Universității, după ce sâmbătă, 31 mai, Teodora Marcu a fost împușcată mortal în plină stradă, de Robert Lupu, un bărbat care o hărțuia de ani de zile. Acum, mii de persoane, printre care și Delia, Irina Rimes, Theo Rose, Adda, Andreea Raicu, Anca Serea, Mira, Otniela Sandu și Lora, au participat la protest, cerând dreptate, dar și măsuri ferme împotriva violenței.

„Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puțin. Luptăm până când toate femeile și fetele sunt în siguranță. (…) Este al 25-lea caz de femicid din ultimele cinci luni. În fiecare an în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei. Violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei.”, este o parte a mesajului transmis de organizatorii acțiunii.

Numeroase vedete au fost prezente la protest și au transmis în mediul online imagini din Piața Victoriei, unde oamenii transmiteau mesaje puternice precum „Indiferența hrănește violența”, „La noi justiția vine cu întârziere”, „Iubirea nu naște violență”, „Azi ignorată, mâine moartă”.

Adda a dezvăluit că a fost hărțuită

După ce a participat la protestul din Piața Universității, Adda a dezvăluit în mediul online că și ea a fost agresată și hărțuită în trecut, pe stradă. Mai mult, artista a povestit cum un bărbat a încercat să intre peste ea în casă, fiind salvată în cele din urmă de un vecin care i-a auzit țipetele.

„Am plecat de la protest și am oprit la magazin. Eu am vrut să rămân în mașină. Când a coborât mi-a zis Cătălin: „Vezi că las motorul pornit, să blochezi ușile”. Și nu e singura dată când a spus-o. E un reflex, însă în seara asta am devenit conștientă de acest reflex și de aceste vorbe. Oare de ce?!”, și-a început Adda postarea.

„Pentru că s-a întâmplat odată să vrea cineva să intre peste mine. Pentru că atunci când m-am mutat în București m-a fugărit un nebun în parcul Izvor, după ce am ieșit de la metrou. Pentru că odată un bărbat a vrut să intre peste mine în casă, când aveam 20 de ani și locuiam într-un bloc de garsoniere. Și am urlat până a ieșit vecinul de vis-a-vis pe casa scării. Pentru că nu conta la ce oră plecam de la studio, o sunam pe mama, care locuiește în Târgu Mureș, și vorbeam cu ea ca și cum era în București. Îi spuneam pe unde sunt, în câte minute ajung. De frică să nu-i vină taximetristului idei. Lista continuă…”, a mărturisit artista.

De asemenea, ea a tras un semnal de alarmă: „Avem nevoie de legi! De siguranță! De respect. De educație. Și da, avem nevoie de băieți și bărbați buni”.

