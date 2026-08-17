Mihai Bobonete, transformare spectaculoasă. Actorul a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit și și-a lăsat barbă

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Mihai Bobonete a trecut printr-o transformare spectaculoasă. La 42 de ani, actorul din „Las Fierbinți” a slăbit considerabil și și-a schimbat look-ul, ajungând de nerecunoscut.

Mihai Bobonete, schimbare spectaculoasă de look

Mihai Bobonete, cunoscut pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți”, este de nerecunoscut! La 46 de ani, actorul și comediantul a trecut printr-o transformare spectaculoasă, impresionând printr-un look total schimbat și o siluetă mult mai suplă. Odată cu această schimbare, Bobonete a dezvăluit o nouă etapă în viața sa, devenind acționar al Universității Craiova.

Noua înfățișare a actorului, cu o tunsoare modernă, barbă și cioc, l-a făcut să pară cu câțiva ani mai tânăr, iar imaginile postate pe Facebook au atras imediat atenția fanilor.

„Arăți senzațional! Ce transformare!”, i-au scris zeci de urmăritori.

Această schimbare vine într-un moment deosebit din viața lui Mihai Bobonete, când pasiunea lui pentru fotbal s-a transformat într-un angajament oficial față de echipa Universitatea Craiova.

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Actorul a devenit acționar al clubului Universitatea Craiova

Mihai Bobonete a semnat documentele prin care a devenit acționar al clubului, alături de Mihai Rotaru, principalul finanțator al echipei.

Entuziasmul său pentru noul statut a fost evident într-un mesaj plin de emoție postat pe rețelele de socializare.

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„Pentru că inima mea bate în ritmul tobelor de la peluză, pentru că sufletul îmi dansează de fiecare dată pe ritmul Olteniei Eterna Terra Nova și pentru că Jiul îmi curge prin vene în alb albastru… pentru toate astea sunt de azi Noul Acționar al Universității Craiova. Forța Știința! Până la moarte și dincolo de ea!”, a scris el pe Facebook.

Actorul, care a primit recent un automobil nou de la un parteneriat cu o companie auto, nu a pierdut timpul și s-a îndreptat direct spre Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, pregătit să trăiască emoțiile unui meci decisiv al echipei sale de suflet.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mihai Bobonete

Sursă foto: Instagram, Facebook

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