Mihai Bobonete, transformare spectaculoasă. Actorul a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit și și-a lăsat barbă

Mihai Bobonete, cunoscut pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți”, este de nerecunoscut! La 46 de ani, actorul și comediantul a trecut printr-o transformare spectaculoasă, impresionând printr-un look total schimbat și o siluetă mult mai suplă. Odată cu această schimbare, Bobonete a dezvăluit o nouă etapă în viața sa, devenind acționar al Universității Craiova.
„Pentru că inima mea bate în ritmul tobelor de la peluză, pentru că sufletul îmi dansează de fiecare dată pe ritmul Olteniei Eterna Terra Nova și pentru că Jiul îmi curge prin vene în alb albastru… pentru toate astea sunt de azi Noul Acționar al Universității Craiova. Forța Știința! Până la moarte și dincolo de ea!”, a scris el pe Facebook.
Actorul, care a primit recent un automobil nou de la un parteneriat cu o companie auto, nu a pierdut timpul și s-a îndreptat direct spre Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, pregătit să trăiască emoțiile unui meci decisiv al echipei sale de suflet.
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