Teo Costache, declarații sincere despre „cea mai falsă ispită”. De ce s-au certat: „Recunosc că l-am înjurat”

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Teo Costache a fost invitat la podcastul găzduit de Bianca Drăgan, unde a vorbit despre relația cu Ela Vișan, de la Insula Iubirii, dar și despre fostele ispite din emisiune. El a fost sincer și a spus care crede că este cea mai falsă ispită din toate sezoanele.

Teo Costache, adevărul despre cearta cu Andrew

Fosta ispită de la Insula Iubirii a discutat despre disputa pe care a avut-o cu Andrew, fostul lui coleg de la emisiune.

Teo Costache a recunoscut că l-a înjurat pe Andrew, însă nu l-a agresat fizic. În schimb, spune că este cea mai falsă ispită din toate sezoanele.

„Dacă i-aș pronunța numele… Eu sunt nimeni, dar el e prea mic pentru mine. Botoxatul, buzatul ăla de își bagă acid peste tot în el (…) Andrei, ce Andrew? (…) Știi că Dumnezeu spune de multe ori să ierți. Eu l-am iertat, doar că e el prea fals ca om. Eu recunosc că l-am jignit, fizic nu l-am agresat niciodată (…) Dar eu recunosc că l-am înjurat (…)

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Eu îl înjur de față cu toată lumea, nu este asta o problemă pentru mine. Mi-a băgat prea multe bețe în roate și pe insulă, și peste tot. A vorbit foarte prost despre mine. M-a sunat după Insulă, eram în Mykonos. Și mă sună, că ‘Tu ești la alt nivel, că nu ne comparăm cu tine niciodată’. Și i-am zis Cum să spui așa ceva?

‘Eu nu m-am considerat niciodată superior nimănui’. Eu mă duc la muncă și toți băieții cu care eu lucrez eu nu am spus niciodată că sunt angajații mei, ci colegii mei”, a spus Teo Costache, în podcastul Face to face.

De la ce ar fi pornit disputa

Teo a explicat că primele neînțelegeri au apărut în Thailanda, când Andrei Vasile a spus că vrea să iasă la întâlnire cu Ela Vișan, deși ea se apropiase deja de Teo.

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„Pe insulă a fost o fază când trebuia să alegem noi cu cine ieșim (…) Toți s-au înțeles care cu cine iese și la mine era clară treaba, că trebuie să o aleg pe Ella (…) El a zis că sigur Ellei îi place de el (…) I-am spus că < > și am zis să iasă el cu Ella”, a mai povestit el.

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