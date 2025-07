Cine este Teodor Costache de la Insula Iubirii 2025. Are 27 de ani, propria afacere și participă pentru a doua oară la emisiune

Teodor Costache se află pentru a doua oară în Thailanda, în rolul de ispită a emisiunii Insula Iubirii. Tânărul a devenit, la scurt timp de la începerea sezonului 9, ispita supremă. Dar cine este în realitate Teo, ispita masculină care face furori printre concurentele care au venit să își testeze relațiile de iubire.

Cine este Teodor Costache de la Insula Iubirii 2025

Teodor Costache are 27 de ani și este una dintre cele mai provocatoare ispite masculine de la Insula Iubirii 2025. Tânărul nu are doar un fizic impresionant, ci este și inteligent și are succes în afaceri. Acesta a preluat și dezvoltat afacerea inițiată de tatăl său, în domeniul toaletelor ecologice.

Teo a muncit din greu pentru a-și consolida independența financiară și visează să aducă inovații pe piața în care activează. Acesta s-a confruntat cu lipsuri și greutăți până în momentul în care afacerea sa a început să aibă succes.

Pe plan sentimental, Teodor Costache recunoaște că nu este într-o perioadă stabilă, mărturisind că îi place să flirteze.

Mai mult, Teo spune că a reușit, de-a lungul timpului, să cucerească femei care se aflau deja în alte relații, astfel că rolul de ispită i se potrivește de minune.

Citește și: Cum arăta Marian Grozavu în tinerețe. Nu seamănă deloc cu cel care a venit la Insula Iubirii cu Bianca Dan

Citește și: Radu Vâlcan, la cuțite cu concurenții sezonului 9 din Insula Iubirii. Care sunt cele două cupluri care s-au răzvrătit contra emisiunii de pe Antena 1

A fost ispită și în sezonul 8 al show-ului

Teodor Costache se află pentru a doua oară în Thailanda, la Insula Iubirii. Acesta s-a făcut remarcat în în sezonul 8 al show-ului de la Antena 1, când s-a apropiat de Iustina Luchian. Deși la finalul emisiunii Iustina și Cornel au plecat separat, în cele din urmă s-au împăcat și s-au căsătorit, în prezent fiind părinții unei fetițe.

Apariția lui Teo în noul sezon al emisiunii a stârnit reacții puternice din partea concurentelor, care l-au recunoscut imediat.

Citește și: Cine este Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii 2025. Are 31 de ani și a trăit o dramă care i-a schimbat complet viața

Citește și: Ispita Naba Salem de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, a fost într-o relație abuzivă: „Violență domestică, sechestru, viol…”

Acum, revenirea lui Teodor Costache în show-ul de la Antena 1 a stârnit multe reacții în rândul concurenților din sezonul 9.

„Ăla e Teo?!’, a fost reacția Mariei Avram atunci când ispitele surpriză s-au apropiat de ea.

„Mă, e Teo?’, a întrebat Bianca Dan.

„Suntem vizați!’, a mai adăugat soția lui Marius Avram.

Teodor Costache, tânărul cu spirit antreprenorial, ambițios și plin de încredere în propriile atuuri, are mari șanse de a deveni una dintre cele mai periculoase ispite masculine ale sezonului 9 Insula Iubirii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Teodor Costache de la Insula Iubirii 2025

Sursă foto: Instagram, PR

Urmărește-ne pe Google News